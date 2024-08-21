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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Murat Malik: Altın sektörü, Türkiye'nin ihracatında en yüksek karı sağlıyor

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Murat Malik, Türkiye'nin ekonomik sektörleri arasında altının en yüksek kar marjına sahip olduğunu belirtti. İnşaat, tekstil ve otomotiv gibi sektörlerin ön planda olduğunu ancak katma değer açısından altının açık ara en iyi performansı gösterdiğini vurguladı.

Haberler.com Youtube stüdyosuna konuk olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Murat Malik, Türkiye'nin ekonomik sektörleri arasında altının en yüksek kar marjına sahip olduğunu belirtti. Malik, inşaat, tekstil ve otomotiv gibi sektörlerin ön planda olduğunu ancak katma değer açısından altının açık ara en iyi performansı gösterdiğini vurguladı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Murat Malik: Altın sektörü, Türkiye'nin ihracatında en yüksek karı sağlıyor


"ALTIN TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK KAR MARJINA SAHİP SEKTÖRÜ"

Murat Malik, Türkiye'nin toplam ihracatını gayri safi milli hasılaya böldüğünde, kişi başına ortalama 15-20 dolar kazanç bırakıldığını ifade etti. Ancak, altın sektörünün bu hesaplamanın çok üzerinde bir kar marjı sunduğunu belirtti. Malik, "Altın sektörü, işlenmemiş külçe altın ürünleri hariç, normal işlenmiş altın ürünlerinde büyük bir kar marjına sahip. Özellikle takılar ve yüzükler gibi ürünlerde, yurtdışına satıldığında kilo başına ortalama 1000 dolar kar bırakıyor. Pırlantalı ürünlerde ise bu rakam 3 ila 5 bin dolara kadar çıkıyor," dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Murat Malik: Altın sektörü, Türkiye'nin ihracatında en yüksek karı sağlıyor

"TÜRKİYE, ALTIN SEKTÖRÜNDE AÇIK ARA ÖNDE"

Malik, Türkiye'nin altın sektöründe elde ettiği kar marjının, diğer sektörlerle kıyaslandığında benzersiz olduğunu belirtti. "Kar marjı Türkiye'de hiçbir sektörde yok. Açık ara bu sektörde en öndeyiz," diyerek altın sektörünün ülke ekonomisindeki önemini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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