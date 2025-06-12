Altın Piyasasında Standart Altın Fiyatı 4 Milyon 285 Bin Liraya Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 285 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 240 bin lira, en yüksek 4 milyon 285 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 4 milyon 285 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 218 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 11 milyon 263 bin 28,2 lira, işlem miktarı ise 237,80 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 261 milyon 551 bin 162,98 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi,Türkiye Vakıflar Bankası ile NM Global Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: