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Altın mı gümüş mü? ABD'li banka yatırımcılar için tercihini yaptı

Altın mı gümüş mü? ABD'li banka yatırımcılar için tercihini yaptı
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ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, külçe altına yönelik güçlü merkez bankası talebinin altın-gümüş fiyat oranını yapısal olarak yükselten bir faktör olduğunu ifade ederek altının gümüşten daha iyi performans göstermeye devam edeceğini belirtti.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizlikler, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmeye devam ediyor. Enflasyonun yüksek seyrini koruduğu ve jeopolitik risklerin arttığı bu süreçte, özellikle altına olan talep dikkat çekici şekilde artmış durumda. Yılbaşından bu yana yüzde 26'yı aşkın değer kazanan ons altın, yatırımcısına güçlü bir getiri sağladı.

ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ?

ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Goldman Sachs, hem altın hem de gümüşe ilişkin dikkat çeken analizlerini kamuoyuyla paylaştı. Banka, Çin'de güneş enerjisi üretiminin arz fazlası nedeniyle yavaşlaması, küresel resesyon riskinin yükselmesi ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi gibi faktörlerin, altının gümüş karşısında üstünlüğünü koruyacağını öne sürdü.

AALTIN-GÜMÜŞ ORANI TARİHİ SEVİYELERDE

Altın ve gümüş arasındaki değer farkını gösteren altın-gümüş oranı, geçtiğimiz yıl 84,7 civarındayken bugün 102 seviyelerine ulaştı. Bu durum, altının gümüş karşısında ciddi anlamda güçlendiğine işaret ediyor. Goldman Sachs, altın fiyatındaki yükselişin gümüşü de dolaylı olarak destekleyebileceğini belirtse de gümüşün aynı oranda bir ralli yaşamasını beklemiyor. Spot gümüş, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 12 artarak ons başına 32,4 dolara ulaştı.

ALTINDA YENİ ZİRVE: 4 BİN 500 DOLAR SENARYOSU

Nisan ayında jeopolitik gerginliklerin artması ve altına dayalı borsa yatırım fonlarına yönelik talebin yükselmesiyle birlikte, ons altın 3.502 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Goldman Sachs, bu ivmenin yıl sonuna kadar devam edebileceğini ve altının ons başına 3.700 dolara çıkabileceğini öngörüyor. 2026 ortasında ise bu seviyenin 4.000 doları aşması bekleniyor. Eğer olası bir resesyon yaşanır ve ETF alımlarında hızlanma görülürse, yıl sonunda altının 3.880 doları bulabileceği ifade ediliyor.

Daha uç senaryolarda ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına dair endişeler ya da ülkenin rezerv politikalarında radikal değişikliklerin yaşanması durumunda, 2025 yılı bitmeden altının 4.500 dolara kadar yükselebileceği de banka tarafından dile getirildi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKemal Cengiz:

Gümüş çok yakında yukarı yönlü patlayacak. Herkesi ters köşe yapacaklar. piyasadan gümüş topluyorlar. En az 10 katı gider....

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