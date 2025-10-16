Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Hazine eski müsteşarı ve ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, küresel politik gerilimlerin altın fiyatlarını desteklediğini vurgulayarak yatırımcılara dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Eğilmez, "Trump, Putin ve Netanyahu sahnedeyken altın portföylerde mutlaka olmalı" dedi.

CNBC-e canlı yayınında ekonomiye ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Eğilmez, bütçe dengesi, IMF tahminleri ve makro göstergelere dair olumlu sinyallere dikkat çekti. "1,2 trilyon liralık bütçe açığı tahminlerin altında kaldı, faiz dışı fazla da olumlu gelişme. Cari dengede durum iyi. Bu da büyümenin düşmeye başladığını gösteriyor" diyen Eğilmez, IMF'nin Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3,5, işsizlik oranını ise yüzde 8,3 olarak öngördüğünü hatırlattı.

TÜRKİYE, ARJANTİN OLUR MU?

Enflasyon karşılaştırmalarında sıkça gündeme gelen "Türkiye Arjantin olur mu?" sorusuna da değinen Eğilmez, Arjantin'in kamu harcamalarındaki disipline dikkat çekti. "Arjantin kamu israfını önleme konusunda önemli adımlar attı, bu sayede enflasyonu yüzde 300'lerden yüzde 30'lara düşürdü. Türkiye de benzer bir istikrar sürecine girebilir. Hatta 'keşke Arjantin olsak' noktasına geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"PORTFÖYLERDE ALTIN MUTLAKA OLMALI"

Altın piyasasının küresel güç dengeleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Eğilmez, "Belirsizliğin olduğu yerde altın daima prim yapar. Trump, Putin ve Netanyahu olduğu sürece portföylerde altın mutlaka olmalı, hatta biraz yüksek tutulabilir" dedi.

"ÇİN NADİR ELEMENTLERİ KISITLARSA..."

Eğilmez ayrıca, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatını kısıtlaması halinde "altını kimsenin tutamayacağını" belirtti. Yatırım araçlarının son 10 yıldaki performansına da değinen ekonomist, "Bitcoin TL bazında 1335 kat, altın 43 kat, gümüş ise 39 kat artmış. Gayrimenkuldeki artış ise 20 kat civarında" bilgisini paylaştı.