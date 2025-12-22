Haberler

Altın haftaya tarihi rekorla başladı
Spot altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın geçen hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından güçlenen ek indirim beklentileri, güvenli liman alımları ve doların değer kaybı etkisiyle pazartesi günü ons başına 4.383,73 dolarla tarihi zirvesini gördü.

Spot altın, ABD Merkez Bankası'nın geçen hafta gerçekleştirdiği 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından, ilave faiz indirimlerine yönelik beklentiler, güçlü güvenli liman talebi ve doların zayıflamasıyla pazartesi günü ons başına 4.383,73 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 67 DEĞER KAZANDI

Geleneksel bir güvenli liman olarak görülen altın, jeopolitik ve ticari gerilimler, merkez bankalarının güçlü alımları ve faizlerin önümüzdeki yıl daha da düşeceğine yönelik beklentiler sayesinde yıl başından bu yana yüzde 67 değer kazandı.

DOLARDAKİ GERİLEME YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Dolar endeksindeki gerileme de, altını yurt dışındaki yatırımcılar için daha cazip hale getirerek fiyatlardaki yükselişi destekledi.

ABD'DE İKİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Piyasalarda yatırımcılar, 2026 yılında ABD'de iki faiz indirimi yapılmasını fiyatlarken, bu beklenti getiri sağlamayan altının cazibesini artırıyor.

