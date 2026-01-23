Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın fiyatları 6.919 TL ile rekor tazeledi. Peş peşe rekorlar kıran gram altın, Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise 7 bin 75 TL'den satılıyor. Böylece fiziki piyasada gram fiyatı ilk defa 7 bin TL'yi aştı. Küresel piyasalarda ons fiyatı 4.967 dolar ile yeni zirvesine ulaştı ve 5 bin dolara dayandı.
- Ons altın fiyatı 4.967 dolara yükselerek yeni bir zirve gördü.
- Gram altın fiyatı fiziki piyasada ilk defa 7 bin TL'yi aştı.
- Altın, 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergileyerek yılın ilk aylarında yüzde 15 değer kazandı.
Küresel piyasalarda altın fiyatlarında baş döndüren hareketlilik devam ediyor. Dünkü işlemlerde yüzde 2,17 prim yapan ve 4.936 dolardan kapanış yapan ons fiyatı, bugün de en yüksek 4.967 doları test etti ve yeni zirvesini gördü.
SON 47 YILIN EN GÜÇLÜ YILLIK PERFORMANSI
Zayıflayan dolar, Grönland merkezli gerilimler ve Fed'e yönelik eleştiriler, değerli metaldeki yukarı yönlü hareketi destekleyen başlıca unsurlar oldu. 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergileyen altın, yılın ilk aylarında da yükselişini sürdürerek yüzde 15 oranında değer kazandı.
GRAM ALTIN 7 BİN TL'Yİ AŞTI
Onstaki hareketlilik gram altın fiyatını da yeni rekorlara taşıyor. 23 Ocak 2026 gram altın fiyatı spot piyasada 6.919 TL ile yeni rekor seviyesine ulaştı.
Öte yandan Kapalıçarşı'daki kuyumcularda gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 7.070 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.529 TL'den gerçekleşiyor. Böylece fiziki piyasada gram altın ilk defa 7 bin TL'yi aştı.