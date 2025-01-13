Altın fiyatlarında yeni rekor beklentisi güçleniyor
Altın yatırımcıları yeni rekor beklerken yatay seyir izleniyor. ABD'den gelen istihdam verileri sonrası yükselişe geçen altın rekora yakın seviyelerde bulunuyor. Güne 3064 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3067 liradan işlem görüyor.
Güvenli liman altın, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Fed'den gelecek faiz adımıyla birlikte altın fiyatlarında hareketliliğin oluşması, rekorların oluşması bekleniyor. Güncel verilere göre ons altın 2 bin 688 liradan işlem görüyor.
Gram altın güne 3064 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3052 lira, en yüksek de 3068 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3067 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.067,0010
Satış: 3.067,4340
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.687,9600
Satış: 2.688,5200
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.907,4000
Satış: 5.015,5000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.629,1800
Satış: 19.999,8300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.913,00
Satış: 20.097,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.787,10
Satış: 10.034,14
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.635,55
Satış: 20.006,91
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.162,23
Satış: 20.674,72
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.655,55
Satış: 2.503,65
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.785,78
Satış: 2.943,41
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 49.475,00
Alış: 50.141,00