Altın fiyatlarında yeni rekor beklentisi güçleniyor

Güvenli liman altın, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. Fed'den gelecek faiz adımıyla birlikte altın fiyatlarında hareketliliğin oluşması, rekorların oluşması bekleniyor. Güncel verilere göre ons altın 2 bin 688 liradan işlem görüyor.

Gram altın güne 3064 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3052 lira, en yüksek de 3068 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3067 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.067,0010

Satış: 3.067,4340

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.687,9600

Satış: 2.688,5200

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.907,4000

Satış: 5.015,5000

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 19.629,1800

Satış: 19.999,8300

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.913,00

Satış: 20.097,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.787,10

Satış: 10.034,14

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 19.635,55

Satış: 20.006,91

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 20.162,23

Satış: 20.674,72

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.655,55

Satış: 2.503,65

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.785,78

Satış: 2.943,41

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 49.475,00

Alış: 50.141,00