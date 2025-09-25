Altın fiyatlarında tarihi rekor sonrası düşüş

Son haftalarda tarihi zirvelere ulaşan altın fiyatları, 25 Eylül sabahına düşüşle başladı. Gram altın 5 bin liranın altına indi.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Dün güne 5.013,82 TL seviyesinden başlayan ve günü 5 bin liranın üzerinde kapatan gram altın, bugün piyasalara daha düşük bir seviyeden giriş yaptı. 25 Eylül 2025 sabahında gram altın 4.980 TL'den işlem görmeye başladı.

Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının yeniden 5 bin liranın altına gerilemesi, yatırımcıların dikkatini çekti.

25 EYLÜL 2025 ALTIN FİYATLARI

Gram altın: Alış 4.980 TL – Satış 4.981 TL

Çeyrek altın: Alış 8.237 TL – Satış 8.423 TL

Yarım altın: Alış 16.422 TL – Satış 16.845 TL

Tam altın: Alış 33.244 TL – Satış 33.506 TL

Cumhuriyet altını: Alış 34.144 TL – Satış 34.660 TL

Ons altın: $3.735