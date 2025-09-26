Haberler

Altın Fiyatları Yükseliyor: Standart Altının Kilogramı 5 Milyon 165 Bin Liraya Çıktı

Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 5 milyon 165 bin lira olarak kaydedildi. Altın piyasasında en düşük 5 milyon 136 bin lira, en yüksek 5 milyon 172 bin lira seviyeleri görüldü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 133 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 678 milyon 892 bin 722,75 lira, işlem miktarı ise 914,71 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 723 milyon 672 bin 756,26 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Akbank ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış5.133.000,003.852,40

En Düşük5.136.000,003.855,75

En Yüksek5.172.000,003.875,00

Kapanış5.165.000,003.875,00

Ağırlıklı Ortalama5.152.312,623.862,50

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.678.892.722,75

Toplam İşlem Miktarı (Kg)914,71

Toplam İşlem Adedi53

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
