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Altın fiyatları yükselişe geçti

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Altının gram fiyatı, güne 3 bin 183 liradan işlem görerek yükseliş kaydetti. Çeyrek altın 5 bin 200 lira, Cumhuriyet altını ise 20 bin 740 liradan satılmakta. Analistler, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının piyasalar üzerindeki etkilerini değerlendiriyor.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 3 bin 183 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 740 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 773 dolardan işlem görüyor. Varlık fiyatlarında, ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından pozitif bir seyir öne çıkıyor.

PİYASALARDA TRUMP ETKİSİ

Analistler, Trump'ın faizler konusundaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, düşük petrol fiyatları ve politika faizinin imalat sanayi aktivitesi ve büyüme için olumlu etkilerinin olabileceğini ifade etti. Trump'ın Meksika, Kanada, Çin ve Avrupa Birliği gibi ticari partnerlerine uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü aktaran analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırmasının ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını gevşetme hızını yavaşlatmasının önemli riskler olarak görüldüğünü söyledi.

Altın fiyatları yükselişe geçti
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRealist:

Altının yükseleceğini 3 ay öncesinden yazdık, birileri bizi hain ilan etti yorumlarda...Bu altının yükselişi iç piyasayla ilgili değil...

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