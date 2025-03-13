Altın fiyatları yatay seyrin ardından son rekor seviyesine yaklaştı

Kıymetli maden altın, küresel ticaret savaşlarının etkilerini fiyatlıyor. Önce tarihi düzeylere erişen ons altın, ardından bir miktar geriledi. Ancak ABD'ye karşı misillemelerin artması ve ABD'nin de bunlara cevap vermesi küresel gerilimi artırdı. Altın fiyatları yeniden rekor seviyelerin yakınına ulaştı.

Tarihi yüksek seviyelere yaklaşan ons ve gram altın her an rekor kırabilir.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3452 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3452 lira, en yüksek de 3467 lira görüldü. Şu sıralar 3465 liradan alıcı buluyor. Gram altının tarihi zirvesi 3480 lira seviyesindeydi.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3483 liradan alınırken 3527 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 2946 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2933 dolar, en yüksek de 2947 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2945 dolardan işlem görüyor.

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