Altın fiyatları tam gaz!

ABD'den gelen karışık ekonomik veriler ve Fed'in faiz politikalarına dair belirsizlikler, altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın, güne 2715 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2709 dolar, en yüksek 2717 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralar 2715 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, güne 3093 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3089 lira, en yüksek 3105 lira seviyelerini gördü. Şu sıralar gram altın 3102 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3076 liradan alınıyor.