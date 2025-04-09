Altın fiyatları küresel ticaret savaşının etkisiyle sert yükseldi

Küresel ticaret savaşlarının etkisi altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, karşılıklı tarifelerin açıklandığı 2 Nisan'dan bu yana 70'e yakın ülkenin müzakerelere başlamak için ABD Başkanı Donald Trump'a ulaştığını belirtti. Ayrıca Leavitt, Çin'e yönelik toplamda yüzde 104 oranına ulaşan tarifelerin ise 9 Nisan'da (bugün) yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ÇİN'İN MİSİLLEMESİ ALTIN FİYATLARINI COŞTURDU

Washington'un adımına Çin'den jet misilleme geldi. Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak açıklandı. Çin'den daha önce yapılan açıklamada, bu oran yüzde 34 olarak belirtilmişti. Bakanlık, ABD mallarına yönelik ek tarifenin 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Pekin'den gelen bu açıklama altın fiyatlarını hızla yukarıya taşıdı. Altının ons fiyatı yüzde yüzde 3'e yakın artışla 3 bin 70 doları gördü.

DÜNYA BORSALARI ÇAKILDI

Çin'in misilleme kararının ardından Avrupa borsalarında satışlar hızlandı. Almanya'da DAX 40 yüzde 3,84, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,6, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,87 geriledi. New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,57, Nasdaq endeksi yüzde 2,15 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,84 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı. Vadeli tarafta S&P 500 endeksi yüzde 2'ye yakın değer kaybıyla işlem görüyor.

ASYA BORSALARI DA KIRMIZIYA DÖNDÜ

Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi yüzde 1,2 gerilemesinin ardından yüzde 0,32 yükseldi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi ise yüzde 3,1 geriledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 2 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi dün ticaret anlaşması beklentisiyle yüzde 6 yükselmesinin ardından bugün yüzde 4,15 düşüş kaydetti.