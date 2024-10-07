Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı

Dolar ve altın haftaya zıt yönlü hareketlerle başladı. Altın kısmi düşüş yaşarken dolarda yukarı yönlü hareketlilik gözlemleniyor.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 922 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 911 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 950 liradan satılıyor. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 2 bin 643 dolar seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSERLİK HAKİM

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler güç kazanmaya devam ederken, bu hafta, ülkede enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi piyasaların odağında bulunuyor. Analistler, ABD'deki resesyon endişelerinin açıklanan istihdam verilerinin ardından azaldığını belirterek, bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin de piyasaların yönü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

GÖZLER FED'İN KASIM AYI TOPLANTISINDA

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Jeopolitik gelişmelerin de takip edildiğini dile getiren analistler, buradan gelecek haber akışının varlık fiyatlarını etkileyebileceğini dile getirdi. Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 dolar seviyesinin destek, 2 bin 680 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

DOLAR YUKARI YÖNLÜ HAREKETLİ

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 34,2470 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 34,2580'den tamamladı. Dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 34,2470'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 37,6110'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 kayıpla 45,9230'dan satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 102,5 seviyesinde bulunuyor.