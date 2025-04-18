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Altın fiyatları haftanın son gününe sakin başladı

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Küresel ticaret savaşlarının etkisiyle ardı ardına rekor kıran altın fiyatları haftanın son işlem gününe girerken sakin bir seyir izliyor. Gram altın şu sıralar 4071 liradan alıcı buluyor.

Küresel belirsizlikler altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Ardı ardına hem ons hem de gram altındaki rekorlar yerini sakin bir seyre bıraktı. Dün hafif gerileyen fiyatlar bugün sakin seyirde sürüyor.

Altın fiyatlarında küresel piyasalardaki Paskalya tatilinin de etkili olduğu belirtiliyor. İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 4063 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4063 lira, en yüksek de 4076 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4071 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 4087 liradan alınırken 4156 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3327 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3326 dolar, en yüksek de 3327 dolar görüldü. Şu sıralar 3327 dolardan işlem görüyor.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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