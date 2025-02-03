Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı belli oldu

Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı belli oldu
Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı 'kırmızı kod' ile acil durum ilan edildi

Yanı başımızdaki 400 depremin ardından yanardağ alarmı verildi
TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene avukatlarından dikkat çeken talimat

Altın fiyatları gerilimli haftanın ardından düşmeye başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıymetli maden altın, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması ve Donald Trump yönetiminin Çin, Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergisi koyacağını açıklamasıyla rekor kırmıştı. Bu hafta altının yükselişe devam edeceğini düşünen yatırımcı ters köşe oldu. Gerilimli haftanın ardından altın fiyatları bu haftaya satıcılı başladı.

Küresel gerilimin arttığı geçen hafta altına yaradı. Bununla birlikte ABD'nin ticaret savaşlarını yeniden başlatma kararı altın fiyatlarını desteklerken dolar primi de yükselerek altını baskıladı. Kıymetli madende fiyatlar gerilemeye başladı.

TİCARET SAVAŞI BU HAFTA RESMİYET KAZANACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'nın en büyük üç ticaret ortağı olan Çin, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm mallara yönelik kapsamlı gümrük vergilerinin devreye girmesine bir gün kala, Meksika ve Kanada liderleriyle görüşeceğini açıkladı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2801 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2772 dolar, en yüksek de 2806 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2783 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3230 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3199 lira, en yüksek de 3238 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3215 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3180 liradan alınırken 3223 liradan satılıyor.

Altın fiyatları gerilimli haftanın ardından düşmeye başladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
img

İstanbul'da simite sessiz sedasız okkalı zam
img

Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMengele:

Korkmayin yilbasinda altin 4000 bini gecer göreceksiniz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSpectrum:

Düştü de sanki 1000 lira birden düşmüş gibi haber yapmayın. 10-20 TL düşer 100-200 TL yükselir. En mantıklı ve güvenli yatırım her zaman altın olmuştur olmaya da devam edecek.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci elde ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim

Ekspertizi bile şaşırtan kilometre oyunu: Şok içerisindeyim
Kar yağışı için net tarih verildi! İstanbul'un bu ilçeleri beyaza bürünecek

İstanbul'un bu ilçeleri beyaza bürünecek
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Türkiye Suriye'de askeri üs kuruyor

Yardım talebi sonrası Türkiye bölgede askeri üs kuruyor
İntihar eden İlker Gönen'in avukatına 'hücresine urgan bıraktılar' soruşturması

İntihar eden İlker Gönen'in avukatından gündem yaratacak idddia

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.