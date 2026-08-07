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Almanya'da İhracat ve Sanayi Üretimi Beklentileri Aştı

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Almanya'da haziran ayında ihracat ve sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Almanya'da haziran ayında ihracat ve sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin haziran ayı dış ticaret ve sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat haziranda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 6,6 artışla 139,3 milyar avro oldu. Piyasa beklentisi ülkede haziran döneminde ihracatın aylık yüzde 0,2 artacağı yönündeydi.

Bu dönemde ithalat ise aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 8,4 artışla 123,9 milyar avro oldu. Böylece, Almanya haziranda 15,4 milyar avro ticaret fazlası verdi.

Ülkede 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre mal ihracatı yüzde 3,7 artarken, ithalatı yüzde 4,4 yükseldi.

Almanya'nın haziranda AB ülkelerine ihracatı bir önceki aya göre yüzde 1,3, AB dışındakilere ise yüzde 0,3 arttı.

Haziranda sanayi üretimi önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Piyasa beklentileri ise ülkede sanayi üretiminin yüzde 0,1 artacağı yönündeydi.

Sanayi üretimindeki yükseliş özellikle otomotiv sektöründe üretim artışından kaynaklandı.

Kaynak: AA
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