Almanya'nın en büyük karavan firması iflas bayrağını çekti

Alman otomobil endüstrisi oldukça zor günler geçiriyor. Üreticisinden satıcısına pek çok firma mali krizle boğuşuyor.

ALMANYA'NIN DEV KARAVAN FİRMASI İFLAS ETTİ

Son olarak Almanya'nın en büyük karavan satıcılardın biri olarak gösterilen Auto und Freizeit Nord iflas talebinde bulundu.

SATIŞLARIN DÜŞMESİ FİRMAYI SARSTI

Şirketin iflasında ürün çokluğuna rağmen azalan karavanlara olan talebin azalması sebep gösterildi. Covid-19 salgını sonrası insanlar bağımsız seyahatler için karavanlara yönelirken bu ilgi zamanla azaldı.

Aynı sebepten dolayı Ağustos ayında da bir otomobil satıcısı iflasını duyurmuştu.

ELDEKİ ÜRÜNLER UCUZA SATILACAK

Elindeki araçları biran önce çıkarmak isteyen Auto und Freizeit Nord kampanyaya gitti. Firma normalde 40 bin euroya sattığı araçları 30 bin euroya kadar indirdi.