Haberler

Almanya uzun menzilli balistik füzelere karşı İsrail yapımı Arrow 3 savunma sistemini aktifleştiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya, uzun menzilli balistik füzeleri durdurmayı amaçlayan Arrow 3 hava savunma füze sisteminin ilk bataryasını faaliyete geçiriyor. Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu sistemin ülkenin ve NATO'nun savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

Almanya uzun menzilli balistik füzeleri durdurmayı amaçlayan İsrail yapımı Arrow 3 hava savunma füze sistemi bataryasının ilkini bugün faaliyete geçirecek.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Arrow 3 hava savunma sisteminin ülkesini ve ortaklarını önemli ölçüde güçlendireceğini ifade etti.

Pistorius, "Bu, bize ilk kez erken uyarı sağlama ve halkımızı ve altyapımızı uzun menzilli balistik füzelerden koruma imkanı veriyor. Avrupa'daki ortaklarımız arasında benzeri olmayan bu stratejik yetenekle, Avrupa'nın kalbinde merkezi rolümüzü güvence altına alıyoruz." dedi.

Arrow 3'ün sadece Almanya'yı değil, partnerlerini de koruyacağı anlamına geldiğini belirten Pistorius, "NATO'nun Avrupa ayağını güçlendiriyor ve NATO'nun planlama hedefini üstleniyoruz." diye konuştu.

İsrail'den satın alınan sistem, ilk etapta Almanya'nın 3 farklı noktasına konuşlandırılacak.

Berlin'in güneyinde bulunan Schönewalde-Holzdorf Hava Üssü, planlanan lokasyonların ilki olacak.

Almanya, 3,6 milyar avro tutarındaki savunma anlaşması kapsamında, İsrail dışında sistemi kullanan ilk ülke olacak.

İsrail ve ABD tarafından ortaklaşa geliştirilen Arrow 3 atmosferin dışında, uzayın başlangıcında düşman füzelerini doğrudan vuruşla imha edebilme kapasitesine sahip.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert tepki

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Konut ve iş yerleri için uygulanacak kira zam tavanı yüzde 35.91 oldu

İşte kira artış oranı! Ev sahipleri bu rakamın üzerine çıkamayacak
Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi

Adliyeden 25 kilo altın çalan memur için harekete geçildi
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Osmanoğlu ailesinden 'Sina Osmanoğlu' tepkisi: 'Sahtekârlığın bu kadarı!'

Osmanoğlu ailesinden "Sina Osmanoğlu" tepkisi: "Sahtekârlığın bu kadarı!"
Belediye başkanından Meclis'i karıştıran çıkış: Seni evlendireyim de rahatla

Vahim iddiaya belediye başkanından Meclis'i karıştıran yanıt
Milyonlarca dolarlık satış tamam! Ülker sattı, Koç havada kaptı

Ülker sattı, Koç havada kaptı! Milyonlarca dolarlık anlaşma tamam
Galatasaray'da Osimhen endişesi

Galatasaray'da Osimhen endişesi
Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye 'Kahraman golcü' geliyor

Ne Lewandowski ve Sörloth! Fenerbahçe'ye "Kahraman golcü" geliyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den güzel haber

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Düzenleme komisyondan geçti! Kamudaki üst düzey memurlara 30 bin lira seyyanen zam

Emekliler beklerken bambaşka bir kesime 30 bin lira zam yapılıyor
Murat Cemcir'i yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üstünü vuruyor

Oyuncuyu yoğun bakıma götüren sinsi tehlike! 50 yaş üzerini vuruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.