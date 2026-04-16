Almanya'da havacılık yakıtı arzına ilişkin risk öngörülmediği bildirildi

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği enerji krizine rağmen ülkede havacılık yakıtı (kerosen) arzına ilişkin herhangi bir risk öngörülmediğini bildirdi.

Başkent Berlin'de açıklamalarda bulunan Reiche, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Asya piyasalarındaki arz eksikliğine yönelik uyarılarını değerlendirdi.

Almanya'nın mevcut durumdan etkilenmediğini vurgulayan Reiche, " Almanya'da bir kerosen kıtlığı söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Stratejik petrol rezervlerinin kullanıma açıldığı dönemlerde dahi kerosende olağan dışı bir talep patlaması yaşanmadığına dikkati çeken Reiche, Almanya'nın sadece ithalata bağımlı olmadığını hatırlattı.

Bakan Reiche, "Kerosen, aynı zamanda Alman rafinerilerinde de üretiliyor." diyerek, yerli üretimin tedarik zincirindeki kritik rolüne işaret etti.

Sektörden "3 hafta" uyarısı

Reiche'nin iyimser açıklamalarına karşın havacılık sektörü temsilcileri endişelerini koruyor.

Geçen hafta Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe), Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışının normale dönmemesi halinde Avrupa havalimanlarının 3 hafta içinde ciddi yakıt kısıtlamalarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Airlines for Europe (A4E) ise dün Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulunarak artan maliyetler ve arz risklerine karşı acil önlem alınmasını talep etti.

Avrupa basınındaki haberlere göre, AB, olası yakıt krizine karşı kapsamlı bir acil durum planı hazırlıyor. Plan çerçevesinde, kıta genelindeki rafineri kapasitelerinin tam randımanla kullanılması hedefleniyor.

Tedarikte Orta Doğu bağımlılığı ve fiyat artışı

IEA verilerine göre Avrupa, havacılık yakıtı ihtiyacının yüzde 30'unu ithal ediyor. Kıta, bu miktarın yaklaşık yüzde 75'inin Orta Doğu'dan sağlıyor. Arz kısıtları nedeniyle Avrupa'daki jet yakıtı fiyatları, savaş öncesi döneme göre yüzde 100 artarak rekor seviyelere ulaşmış durumda.

Özellikle Basra Körfezi'ne bağımlı olan bölgeler kırılganlığını korurken İtalya'daki bazı havalimanlarında yakıt kısıtlamaları şimdiden uygulanmaya başlandı. Bazı hava yolu firmaları, savaşın devam etmesi halinde Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısında bulundu.