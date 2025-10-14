Almanya Ekonomisi İçin Olumsuz Beklentiler

Almanya'da hükümet, büyümekte zorlanan ekonomide henüz bir toparlanma beklemiyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, sanayi üretiminin azalan dış siparişlerin baskısı altında olduğu ve inşaat sektörü ile tüketici ve iş hizmetleri sektörlerinde istikrar belirtileri olduğu aktarıldı.

Küresel ekonomik ivmede yavaşlama ve ABD tarifelerindeki giderek belirginleşen artış gibi daha az elverişli dış ekonomik koşulların Alman ihracatını olumsuz etkilediğine yer verilen raporda, "Mevcut ekonomik göstergeler henüz üçüncü çeyrekte bir ekonomik toparlanmaya işaret etmiyor." denildi.

Raporda, genel olarak, Almanya'daki ekonomik ivmenin yılın ikinci yarısının başında zayıf kalmaya devam ettiğine ve federal hükümetin ekonomik ve mali politika önlemlerinin yılın ilerleyen dönemlerinde giderek daha belirgin hale gelmesine ve kademeli bir ekonomik toparlanma için ivme sağlayacağına vurgu yapıldı.

Alman ekonomisi

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülkede ekonomi, artan faiz oranları, sanayideki zayıflıklar, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Öte yandan, üretimdeki önemli düşüş ve sanayi siparişlerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi, son dönemde Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyüme beklentilerini gölgelemişti.

Alman hükümeti, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansıması beklenenden daha uzun sürüyor. Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 8 Ekim'de revize ederek yüzde 0,2'ye yükseltti.