Almanya'da yıllık enflasyon Aralık 2025'te yüzde 1,8'e geriledi

Güncelleme:
Almanya'nın yıllık enflasyonu Aralık 2025'te yüzde 1,8'e gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 2,1 olarak düşmesi yönündeydi.

Almanya'da yıllık enflasyon, Aralık 2025'te beklenenden fazla düşerek yüzde 1,8'e geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin Aralık 2025 öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da geçen yıl kasımda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 1,8 oldu. Böylece ülkede enflasyon oranı Eylül 2024'ten beri en düşük seviyesine geriledi. Eylül 2024'te yıllık enflasyon yüzde 1,6 olmuştu.

Ülkede enflasyon oranı, aylık bazda ise değişmedi. Piyasalarda beklenti yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 2,1'e gerileyeceği yönündeydi.

AB uyumlu TÜFE de geçen aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2 yükseldi.

Almanya'da enerji ve gıda, son yıllarda en büyük fiyat belirleyici olarak öne çıkıyor. Gıda fiyatları Aralık 2025'te bir yıl öncesine göre yüzde 0,8 artarken, enerji ürünleri de yüzde 1,3 düşüş gösterdi.

Enerji ve gıda hariç enflasyon da aralıkta yüzde 2,4 oldu. Hizmetler, yıl sonunda fiyat artışlarının en büyük itici gücü olmaya devam etti ve hizmet enflasyonu aralıkta yüzde 3,5 oldu.

2025'te ortalama enflasyon yüzde 2,2

Destatis, 2025'te enflasyonun ortalama yüzde 2,2 olduğunu da bildirdi. 2022'de ülkede enflasyon yüzde 6,9'a çıkarak 1951'den beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı. 2023'te ortalama enflasyon yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçmişti. 2024'te ise yüzde 2,2 olmuştu.

Bu arada, Kovid-19 salgını öncesi 2019'da enflasyon yüzde 1,4 ve salgının ilk yılı 2020'de ise yüzde 0,5 olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
500

