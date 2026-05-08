Almanya'da sanayi üretimi martta beklentilerin aksine geriledi

Almanya'da sanayi üretimi, mart ayında piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,7 gerileyerek toparlanma umutlarını zayıflattı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin mart ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 azaldı. Piyasalarda beklenti, üretimin yüzde 0,5 artması yönündeydi.

Düşüşte özellikle enerji sektöründeki zayıflık belirleyici olurken, otomotiv sektöründe sınırlı toparlanma gözlendi.

Daha az değişkenlik gösteren üç aylık verilere göre üretim, ocak-mart döneminde bir önceki üç aya kıyasla yüzde 1,2 düşüş kaydetti.

Yıllık bazda ise mart ayındaki gerileme yüzde 2,8 oldu.

Daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan şubat ayı sanayi üretimi düşüşü de yüzde 0,5 olarak revize edildi.

Sanayi üretimi jeopolitik risklerin kıskacında

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, sanayi üretiminin 2026 yılı başında Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle yeniden ivme kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde gözlenen toparlanma eğiliminin ardından sanayi üretiminin 2026'nın ilk aylarında belirgin şekilde güç kaybettiği ifade edildi.

Üretimdeki düşüşe rağmen imalat sektöründeki fiyatlardan arındırılmış satış rakamlarının yukarı yönlü seyrini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Satışlardaki bu pozitif gelişmede, ara malı üreticilerinin yanı sıra kamu yatırımları ve savunma sanayisi projelerinden beslenen araç üreticilerinin performansı belirleyici olmuştur." ifadesi kullanıldı.

İkinci çeyrek için yavaşlama uyarısı

Güncel güven endekslerinin, sanayi faaliyetlerindeki yavaşlamanın yılın ikinci çeyreğinde de sürebileceğine işaret ettiği vurgulanan açıklamada, Orta Doğu'daki gerilimin yalnızca enerji maliyetlerini artırmakla kalmadığı, aynı zamanda kritik ara mallarda tedarik darboğazlarını da derinleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Almanya'nın ekonomik büyüme seyrinin, bölgedeki çatışmaların bundan sonraki gidişatına doğrudan bağlı olacağı aktarıldı.

Dış ticarette ivme kaybı

Öte yandan sanayi verileriyle eş zamanlı olarak dış ticaret rakamlarında da ivme kaybı görüldü. Şubatta yüzde 4,7 olan ihracat artışı, martta yüzde 0,5'e geriledi. İthalatın yüzde 5'ten fazla artmasıyla dış ticaret fazlası kasımdan bu yana en düşük seviyeye indi.

Dün açıklanan sanayi siparişlerinin yüzde 5 artması, kısa vadeli umut yaratsa da üretim beklentilerinin son 12 ayın en düşük seviyesinde olması sektördeki karamsarlığı pekiştiriyor.

Uzmanlar, ABD'nin Avrupa otomotiv sektörüne yönelik olası gümrük vergisi tehditlerinin, halihazırda zorlanan Alman sanayisi üzerinde ek baskı oluşturacağı konusunda uyarıyor.

"Orta Doğu'daki savaşın etkileri görülmeye başlandı"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, sanayi üretimi ve dış ticaret verilerine ilişkin yayımladığı analizde, Orta Doğu'daki çatışmaların Alman sanayisi üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.

Mart ayı sanayi verilerinin, Alman sanayisinin yılın ilk çeyreğinde ivme kazanmakta ne kadar zorlandığını açıkça ortaya koyduğunu belirten Brzeski, "Şubat ayı verilerinin aşağı yönlü revize edilmesinin yanı sıra marttaki yüzde 0,7'lik düşüş, ilk çeyrekteki toplam üretimin 2025'in son çeyreğine göre yüzde 1'den fazla zayıflamasına neden oldu. Bu düşüşte temel itici güç imalat sektöründeki gerileme olurken, inşaat sektöründeki sınırlı toparlanma teselli kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisinin ilk çeyrekteki yüzde 0,3'lük büyümesini "şaşırtıcı" olarak nitelendiren Brzeski, sanayideki dört aylık durgunluğun iki temel risk oluşturduğunu kaydetti.

Brzeski, mart ayındaki zayıf üretim ve daralan dış ticaret fazlası nedeniyle ilk çeyrek büyüme verilerinin aşağı yönlü revize edilebileceğini, sanayinin toparlanması için gereken ikinci çeyrekteki yüzde 1'lik büyüme hedefinin ise mevcut şartlarda zor göründüğünü bildirdi.

"Enerji ve tedarik zinciri riskleri yeniden hortladı"

Almanya'nın Avrupa'nın en büyük net enerji ithalatçılarından biri olduğuna dikkati çeken Brzeski, "Orta Doğu'daki savaş ve artan enerji fiyatları Almanya'nın kırılganlığını bir kez daha gösterdi. Petrol ithalatının yüzde 6'sı Orta Doğu kaynaklı. Hürmüz Boğazı'ndaki blokajın uzaması, sadece enerji maliyetlerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni tedarik zinciri kesintilerini tetikleyecektir. Buna ek olarak, ABD'nin Avrupa otomotiv sektörüne yönelik yüzde 25'lik gümrük vergisi tehdidi de halihazırda hırpalanmış olan sektöre yeni bir darbe vurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Üretim beklentilerinin son 12 ayın en düşük seviyesinde olduğunu kaydeden Brzeski, dün açıklanan sanayi siparişlerindeki güçlü artışa da temkinli yaklaştı.

Brzeski, "Siparişlerdeki artış ilk bakışta bir güç göstergesi gibi görünse de aslında şirketlerin 2020 ve 2022'den ders çıkararak olası tedarik zinciri kırılmalarına karşı önceden stok yapma çabası olabilir." yorumunu yaptı.

Carsten Brzeski, nisanda enerji fiyatlarındaki yükselişin sürmesi ve jeopolitik risklerin artması nedeniyle Alman ekonomisinin en önemli büyüme motoru olan sanayide yakın vadede iyileşme beklenmediğini vurguladı.