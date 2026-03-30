Almanya'da Orta Doğu kaynaklı maliyet artışları şirketlerin fiyat beklentilerini zirveye taşıdı

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Orta Doğu'daki çatışmaların yol açtığı artan enerji maliyetleri ışığında Almanya'da daha fazla şirketin fiyat artırmayı planladığını bildirdi.

Ifo, mart ayına ilişkin "Fiyat Beklentileri Anketi" sonuçlarını yayımladı. Buna göre, şubatta 20,3 puan olan Fiyat Barometresi, martta 25,3 puana yükselerek Mart 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

"Enflasyon baskısı yeniden artıyor"

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Almanya'da fiyat baskısı yeniden belirgin şekilde hissediliyor. Yüksek enerji maliyetlerinin önümüzdeki aylarda enflasyonu yukarı çekmesi muhtemel." ifadelerini kullandı.

Wohlrabe, fiyat beklentilerindeki artışın doğrudan Orta Doğu'daki savaşın ham petrol, gaz ve elektrik fiyatları üzerindeki etkisiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Enerji kaleminin son dönemde enflasyonu düşürücü etkisinin sona erdiğine dikkati çeken Wohlrabe, "Şirketler artan maliyetleri giderek daha fazla tüketiciye yansıtıyor. Enerji fiyatları üretim ve nakliye maliyetleri kanalıyla mal ve hizmet fiyatlarını etkileyecektir." dedi.

Ifo verilerine göre fiyat artış beklentisi tüm sektörlerde yayılım gösterirken, imalat sanayisinde endeks 13 puandan 20 puana çıktı.

İnşaat sektöründe de 10 puandan 20,2 puana keskin bir yükseliş yaşanırken, tüketici odaklı hizmet sağlayıcılarında beklenti 25,1'den 31,6 puana yükseldi.