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Almanya'da elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı rekor seviyeye ulaştı

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- Ocak-haziran döneminde ülkede şebekeye verilen elektriğin yüzde 59,1'i yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı

Almanya'da yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi içindeki payı yılın ilk yarısında yüzde 59,1 ile tarihi en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrik miktarı yüzde 6,5 artarak 136,4 milyar kilovatsaate ulaştı.

Böylece, ülkede yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yılın ilk yarısında rekor kırdı. Şebekeye verilen elektriğin yüzde 59,1'i temiz enerjiden sağlandı.

Bu dönemde şebekeye verilen toplam elektrik miktarı ise yüzde 4,5 artışla 230,6 milyar kilovatsaat oldu. Konvansiyonel kaynaklardan elektrik üretimi ise yüzde 1,7 ile sınırlı bir yükseliş kaydetti.

Rüzgar enerjisi, toplam üretimin yüzde 29,4'ünü tek başına karşılayarak ülkenin en önemli elektrik kaynağı olmayı sürdürdü.

Söz konusu dönemde rüzgardan elde edilen elektrik yüzde 12,3 artarak 67,7 milyar kilovatsaate ulaştı. Kömürden elektrik üretimi de yüzde 0,5'lik düşüşe rağmen yüzde 21,4'lük payla ikinci sırada kaldı.

Yenilenebilir enerjideki güçlü seyir, ülkenin elektrik ithalatına bağımlılığını düşürdü. Bu dönemde elektrik ithalatı yüzde 8,7 azalırken, ihracat yüzde 14,9 yükseldi.

Almanya'da 2018'den bu yana yenilenebilir enerji üretimi yüzde 25'ten fazla artarken, fosil kaynaklardan üretilen elektrik hacmi neredeyse yarı yarıya azaldı.

Kaynak: AA
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