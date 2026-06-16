Almanya'da batarya üretimi 2025'te rekor seviyeye ulaştı

Almanya Elektroteknik ve Elektronik Sanayii Birliği (ZVEI), ülkede batarya üretiminin elektrikli hareketlilik ve enerji depolama pazarlarının etkisiyle 2025'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu.

ZVEI tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024'teki durgunluğun ardından geçen yıl Almanya'daki toplam batarya üretimi yüzde 11 artarak 8,1 milyar avroya yükseldi. Böylece batarya üretimi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Sektördeki ivmelenmenin temel itici güçleri, elektrikli hareketlilik (elektromobilite) pazarındaki yükseliş ve enerji depolama çözümlerine yönelik küresel talep oldu.

Birlik, her iki trendin de içinde bulunulan yılda büyümeyi desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.

Elektrikli araçlarda kritik öneme sahip olan lityum-iyon bataryaların üretimi, geçen yıl yaklaşık yüzde 28 artarak 4,6 milyar avroya ulaştı. Üretim, ithalat ve ihracat dengesini yansıtan toplam pazar hacmi ise yıllık bazda yüzde 9 genişleyerek 22,4 milyar avroya yükseldi. Bu rakamla birlikte pazar, 24,3 milyar avro ile rekor kırılan 2023 yılı seviyesine yeniden yaklaştı.

Çin'den yapılan ithalat artıyor

Almanya'nın batarya ithalatında Çin, yıllık yüzde 25 artış ve yaklaşık 11 milyar avroluk hacimle ana tedarikçi konumunu sürdürdü. Çin'in pazardaki payının yıllardır istikrarlı şekilde yükselmesi, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın yüzde 11 azalmasına neden oldu. Avrupa ülkeleri arasında Almanya'ya en çok batarya tedarik eden ülke ise 3,5 milyar avro ile Macaristan oldu.

Ülkenin 2025 yılındaki toplam batarya ithalatı yüzde 4 artışla 22 milyar avroya ulaşırken, ihracatı ise yüzde 2,5 gerileyerek 7,8 milyar avroda kaldı.

Almanya'nın batarya ihracatında en büyük pazar yüzde 70 ile Avrupa olurken, bu bölgeyi yüzde 14 ile Amerika ve yüzde 12 ile Asya takip etti. Almanya'nın Asya pazarına yaptığı batarya ihracatının yüzde 34 gerilemesi dikkati çekti.

"Batarya ekosisteminin rekabet gücü tehdit altında"

ZVEI Batarya Bölümü Başkanı Christian Rosenkranz, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, batarya tedarikinde şu an için bir risk bulunmadığını belirterek, "Almanya ve Avrupa genelindeki batarya ekosisteminin rekabet gücü ile dayanıklılığı kesinlikle tehdit altında. Dışa bağımlılığı azaltmalı ve yatırım teşvikleriyle rekabet gücümüzü artırmalıyız. Ayrıca adil olmayan ticari uygulamalara ve sübvansiyonlara karşı anti-damping gibi ticaret politikası araçlarının daha pratik ve etkin kullanılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.