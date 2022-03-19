Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Almanlardan dikkat çeken analiz: Kazanan Türkiye olacak

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra başta ABD olmak üzere birçok ülke Moskova'ya sayısız yaptırım kararı aldı. Savaşın bitirilmesi için Rus ekonomisinin bitirilmesi gerektiğini belirten Batılı liderler, savaşın devam ettiği takdirde yeni yaptırımların geleceği işaretini de verdi.

TÜRK MARKALARI RUS PAZARINA YÖNELEBİLİR

Yaptırımlarla birlikte yiyecek-içecek sektöründen giyim sektörüne birçok marka Rusya pazarından çekildi. Dünyaca ünlü birçok markanın Rusya'dan çekilmesinden sonra Ruslar yeni marka oluşturma çabasına girse de istenilen olmadı. Bu çerçevede Rusya ile iyi ilişkiler yürüten Türkiye'nin Rus pazarına yönelmesinin önünü açtı.

"EN KARLI ÜLKE TÜRKİYE"

Konuyla ilgili Alman basınından Bild gazetesi çok önemli bir analiz yayınladı. Analizde, "Türkiye, savaş nedeniyle Rusya ile ticareti sonlandıran Batılı şirketlerin geri çekilmesinden faydalanabilecek olan tek NATO ülkesi. Rus alışveriş merkezleri, Batılı markalar yerine Türk markalarını kabul edeceklerini açıkladılar" ifadelerine yer verildi.