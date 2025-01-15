Allianz Türkiye, Sürdürülebilir Kasko Ürünü ile Sigorta Sektöründe Yeniliklere İmza Atıyor

Allianz Türkiye, kasko ürününü, sürdürülebilir sertifikalı olarak tescil ettirerek müşterilerine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye'nin kasko ürünü, AB Taksonomisi kriterlerinin ve Allianz Grubu Sürdürülebilir Değer Yaratma Modeli'nin tüm gerekliliklerini karşılayarak "sürdürülebilir ürün" sertifikasını aldı.

AB Taksonomi kriterleri kapsamında yapılan değerlendirme sürecinde, sürdürülebilirlik kavramı, aktüeryal modellemeden müşteri iletişimine, hasar süreçlerinden ürün ve hizmetlere kadar tüm süreçleri kapsayan bütünsel bir şekilde ele alındı.

Değerlendirme sürecinin ardından tüm kasko süreçleri AB Taksonomisi'ne uygun olan Allianz Türkiye, sigorta sektöründe sürdürülebilirlik alanındaki konumunu pekiştirdi. 2025'e kadar Küresel Isınma Potansiyeli'ni yüzde 5 azaltma hedefinin 5 kat üzerine çıkarak yüzde 25 azaltan Allianz Türkiye'nin sertifikalı ilk sürdürülebilir ürünü kasko oldu.

Allianz Türkiye kasko ürünüyle, sürdürülebilirlik alanında müşterilerine pek çok avantaj sağlıyor. Sıra dışı hava olayları olmadan önce sigortalılar uyarılıyor, iklim risklerine karşı alınabilecek tüm önlemler paylaşılıyor. Kağıt kullanımını önlemek için tüm poliçeler e-mail formatında sigortalılara iletiliyor.

Elektrikli araçlara yönelik özel teminat ve ürünlerin yanı sıra ek olarak yüzde 10 indirim uygulanıyor. Güvenli sürüşün önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kış lastiği alımı indirimlerle destekleniyor. Dezavantajlı gruplara ve sivil toplum kuruluşlarına da ayrıca indirim yapılıyor.

Her alanda sürdürülebilir hayata geçişi destekliyor

Uzun yıllardır vizyonuna sürdürülebilirliği entegre eden Allianz Grubu, 2050'ye kadar karbon net sıfır şirket olma hedefiyle ilerliyor.

"Yenilenebilir Enerji Sigortası", "Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Sorumluluk Sigortası", "Güneş Enerjisi Paneli Sigortası", "Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu", "Elektrikli Otomobiller için Kasko" indirimi, "Yuvam Sigortası" gibi ürünleriyle sürdürülebilir hayata geçişi destekleyen şirket, Allianz Teknik biriminde hayata geçirdiği Çevre ve İklim Değişikliği Hizmetleri departmanıyla çevre ve iklim değişikliği hizmetleri konusunda danışmanlık hizmeti veriyor, TÜBİTAK'ın da desteğiyle KOBİ'lere yeşil mentörlük yapıyor.

Allianz Türkiye, yıllık sigorta prim hacmi yaklaşık 100 milyon dolar olduğu tahmin edilen kömür üretimiyle ilgili işlere, 2018'den bu yana sigorta teminatı sağlamıyor ve bu işlerin yenilemelerini gerçekleştirmiyor, tek işi kömür üretimi olan işlerde yer almıyor.

"Sektörümüzde sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin öncüsüyüz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gürkan, 2016'da bir iyilik yolculuğuna çıkarak sigorta sektörüne sürdürülebilirlik anlayışını kazandırdıklarını belirtti.

Gürkan, "İyiden mükemmele doğru gitme hedefiyle çalıştığımız bu süreçte işimizi sürdürülebilirlik prensiplerine uygun şekilde dönüştürmek için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Köklü değişimlerin yaşandığı bu yeni dünya düzeninde attığımız her cesur adımın bize, çevremize, sürdürülebilirliğin garantörü olan sektörümüze ve toplumumuza değer katması en büyük önceliğimiz." açıklamalarında bulundu.

Hayata geçirdikleri SuSo (Sustainable Solution - Sürdürülebilir Çözüm) projeleri kapsamında kasko ürünlerinin tümünün AB Taksonomisi kriterlerini karşılayarak "sürdürülebilir ürün" olarak sertifikalandırılmasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Gürkan, "Yeşil, çevre dostu ve sürdürülebilir kavramları bir ürün ya da hizmeti tanımlarken kullanıldığında hepimizin takdirini kazanıyor ancak bu kavramları destekleyen veriler sunulmadığında yeşil aklama dediğimiz durum ortaya çıkıyor." açıklamalarında bulundu.

Gürkan, belirli birçok standardı karşılamayan ve uçtan uca düşünülmeyen ürünlerin sürdürülebilir ürün olarak nitelenmesinin yeşil aklamaya yol açacağının bilinciyle taksonomilere uygun ürün geliştirmenin öncüsü olmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Gürkan, "Finansal kaynaklar gerçek anlamda sürdürülebilir projelere aktarıldığı takdirde, çevreye ve toplumlara ciddi katkılar sunuyor. Biz de 2008'den bu yana Türkiye'ye yaptığımız 1 milyar avroyu aşan yatırımlarımızla sürdürülebilir değerler yaratmaya devam ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.