Allianz Türkiye, HackZone Scale Up Accelerator Programı'na başvuruları kabul etmeye başladı

Allianz Türkiye, sigorta sektöründe inovasyonu ileriye taşımak ve startupların girişimlerini hızlandırmak amacıyla HackZone Scale Up Accelerator Programı'na başvuruları kabul etmeye başladı. Program kapsamında yapay zeka, iklim krizi ile mücadele, oyunlaştırma gibi alanlarda sigorta çözümleri üzerine çalışılacak.

Allianz Türkiye, üç yıldır gerçekleştirdiği açık inovasyon programını, dördüncü yılında da HackZone Scale Up Accelerator ile kararlılıkla devam ettiriyor.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, sigorta sektöründe inovasyonu ileriye taşımayı ve startupların girişimlerini hızlandırmayı hedefleyen HackZone Scale Up Accelerator Programı'na başvurular başladı.

Program ortağı Hackquarters ile birlikte 2020 yılından bu yana her yıl gerçekleştiren açık inovasyon programında Allianz Türkiye, sektörü geliştirmeye yönelik start-up'larla birlikte yenilikçi iş modelleri geliştirerek onların girişimlerini hızlandırmaya odaklanıyor.

Her yıl, HackZone Open Insurance Programı'nı daha da ileriye taşıyan Allianz Türkiye, altı aylık hızlandırma programı olan HackZone Scale Up Accelerator Programı'na başvuruları kabul etmeye başladı. HackZone Programlarıyla sigorta sektörüne açık inovasyonu katmayı amaçlayan Allianz, bu çalışmalar kapsamında bugüne kadar 20 ülkeden 336 start-up'ı değerlendirdi. 32 start-up, 50 mentor ve eğitmen ile 280 saatlik görüşme gerçekleştirdi. Programda yer alan start-up'lar şimdiye kadar ekosistemden 4,9 milyon dolar yatırım aldı.

Programa başvuran start-up'lar, bu yılın ana temaları olarak belirlenen "Yapay zeka (AI) ve makine öğrenmesi (ML)", "Üretken yapay zeka (generative AI)", "İklim krizi ile mücadele" ve "Oyunlaştırma (gamification)" alanlarında sigorta çözümleri üzerine çalışacaklar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, Allianz Türkiye olarak HackZone Scale Up Accelerator Program ile start-up'larla iş birliğini artırarak onları güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

2020 yılında başladıkları açık inovasyon yolculuğunun dördüncü yılında da tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Kırcı, "İş birliği, tasarım ve kodlama odaklı HackZone Programlarımızda start-up'lara API'lerimizi (Uygulama Ara Yüz Programları) açtık ve onlarla birlikte üretmeye başladık. Start-up'larla birlikte yarattığımız etki, günden güne arttı ve programı ileri bir noktaya taşıdı. Start-up'larla ürettiğimiz yenilikçi modeller sayesinde sektörün dönüşümüne önemli katkılar sağladık. Sektörde bir ilke imza atarak yaygınlaştırdığımız inovasyon kültürünü, fark yaratan fikirler ve start-up iş birliklerimizle destekleyerek sektörün ileri bir noktaya taşınmasına öncülük etmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.