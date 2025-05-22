Aliağa, EBSO'nun 2024 Yılı 100 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde 14 Şirketle Yer Aldı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından, geleneksel olarak her yıl yayımlanan "Üretimden Satışlar" kriterine göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 yılı listesi açıklandı. Aliağa, EBSO'nun açıkladığı listede 14 şirketle yer almayı başardı. Listede her yıl başarılı grafiğini sürdüren Aliağa, ilk 4'de 4, ilk 10'da 6 firmayla yer alma başarısını gösterdi.

100 büyük firma sıralamasında Aliağa'da faaliyet gösteren Star Rafineri A.Ş., Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. İzmir Rafineri Müdürlüğü, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. ve İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ilk dörtte yer alırken, Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. listeye 9'uncu, Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. ise listeye 10'uncu sıradan girdi.

Elleçlenen yük miktarı bakımından Türkiye'nin birinci, limanlara gelen gemi sayısı bakımından ise ikinci limanına sahip olan, ayrıca 2024 yılında 35,8 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşarak Ege Bölgesi'nin dünyaya açılan kapısı konumunda olan Aliağa, EBSO tarafından bu yıl 43. kez açıklanan üretimden satışlara göre 100 büyük sanayi kuruluşu listesine 14 firma ile girerek büyük bir gurur daha yaşadı.

Başkan Ertürk'ten listeye giren firmalara tebrik

EBSO'nun '2024 Yılı Üretimden Satışlarına Göre 100 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırması ile ilgili değerlendirme yapan Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, listede yer alan Aliağalı 14 firmayı kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Başkan Ömer Ertürk, "Bu gururu bizlere yaşatan, şehrimizin ticari anlayışını, azmini ve üretkenliğini örnek kılan, ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan tüm iş insanlarımızı ve ekip arkadaşlarını yürekten tebrik ediyorum." diyerek şunları kaydetti: "Küresel ekonomi ve ülke ekonomisinde yaşanan birçok olumsuzlukla mücadele edilen bir süreç yaşıyoruz. Firmalarımızın mevcut duruma karşın ortaya koydukları başarı çok kıymetli. İş dünyamız, yaşanılan zorlu süreçlerde de üretim, ihracat ve istihdam oluşturma çabasında. Gösterilen gayretin daha da güzel sonuçlar doğurması ve ülke ekonomisine yüksek katkı sunabilmesi için yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik stratejilerin artması, işletmelerin büyümesi ve yeni istihdam alanlarının oluşmasını destekleyecek finansal bir ortam ve öngörülebilirlik büyük önem arz ediyor. Ekonomik öngörülebilirliğin yükselmesi daha çok yatırım, daha çok istihdam ve bu listelerde yer alabilecek güçte firmalarımızın çoğalması demektir."

Ertürk: "Aliağa ekonomide Ege Bölgesi'nin ve Türkiye'nin göz bebeği konumunda"

Aliağa'nın, mevcut üretim gücü ve ortaya koyduğu potansiyeli ile Türkiye'nin ulusal ölçekte ortaya koyduğu hedeflerine en çok katkı yapacak şehirlerin başında olduğunu ifade eden Başkan Ertürk, "Aliağa limanları Türkiye'de en fazla yük elleçlemesini yapan limanı, konteynerde Türkiye genelinde beşinci, gelen gemi sayısında ise ikinci konumda. Aliağa, ülkenin demir çelik ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılıyor. Ülkemizin işlenmiş petrol ürünleri ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'si Aliağa'daki rafinerilerden karşılanıyor. Aliağa konvansiyonel ve yenilenebilir enerji alanında da büyük bir güç konumunda. Aynı zamanda limanlar bölgesinde depolama ve antrepo hizmetleri noktasında bölgedeki lojistik süreçlere destek sağlayan işletmeler bölge ticaretinde büyük önem taşıyor. Kısacası sanayisiyle, ticaretiyle ve üretimiyle Ege Bölgesi'nin ve Türkiye'nin göz bebeği konumunda. Bu başarının gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan; üretimleri, satışları ve istihdamlarıyla gurur duyduğumuz bu kuruluşlarımızı tebrik ediyor, önümüzdeki yılda Aliağa'dan daha fazla firmamızın listede yer almasını temenni ediyorum" dedi.

Aliağa'dan ilk 100'e giren firmalar şöyle: "Star Rafineri A.Ş. (1'inci Sırada), TÜPRAŞ A.Ş. İzmir Rafineri Müdürlüğü (2'inci Sırada),Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (3'üncü Sırada),4 – İzmir Demir Çelik San. A.Ş. (4'üncü Sırada) Kardemir Çelik San. A.Ş. (9'uncu Sırada), Ravago Petrokimya Üretim A.Ş (10'uncu Sırada), Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. (12'inci Sırada), Özkan Demir Çelik San. A.Ş (18'inci Sırada) Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic A.Ş (33'üncü Sırada), İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (36'ıncı Sırada),Eltaş Transformatör San. ve Tic. A.Ş. (41'inci Sırada), Bağ Yağları San. ve Tic. Türk A.Ş. (73'üncü Sırada),Atik Metal San. ve Tic. A.Ş (74'üncü Sırada)Kar-El Demir Tel San. ve Tic. Ltd. Şti. (77'inci Sırada)". - İZMİR