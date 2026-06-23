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İzmir'in Aliağa ilçesindeki taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İzmir Aliağa'daki 987 metrekarelik taşınmazların nihai pazarlık görüşmelerinin tamamlandığını ve en yüksek teklifin 45 milyon 750 bin lira ile Roza Hayvancılık ve Tarım Şirketi tarafından verildiğini açıkladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), İzmir'in Aliağa ilçesindeki taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı.

ÖİB'den nihai pazarlık görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Bu kapsamda, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Aliağa ilçesi Yukarı Şakran köyündeki 987,26 metrekarelik taşınmazların, bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif, 45 milyon 750 bin lirayla Roza Hayvancılık ve Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
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