Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ, konkordato sürecindeki Trabzon merkezli Albayrak Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile doğrudan veya dolaylı bir ortaklığın ya da ticari ilişkinin bulunmadığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, konkordato süreciyle gündeme gelen Albayrak Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile isim benzerliği dışında hiçbir bağlantının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Son günlerde çeşitli internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında, hakkında geçici konkordato mühleti kararı verilmesi nedeniyle gündeme gelen Trabzon merkezli Albayrak Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Borsa İstanbul'da 'ALBTN' koduyla işlem gören Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ arasında, isim benzerliği dışında hiçbir bağlantı bulunmamaktadır. Albayrak Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, şirketimizin iştiraki, bağlı ortaklığı veya dahil olduğu herhangi bir şirketler grubunun parçası değildir." ifadeleri kullanıldı.

İki şirket arasında doğrudan veya dolaylı herhangi bir sermaye, ortaklık, yönetim, iştirak, ticari veya ailevi ilişki bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Albayrak Hazır Beton AŞ, kendi ortaklık yapısı, yönetimi, finansal kaynakları ve ticari faaliyetleriyle tamamen bağımsız bir tüzel kişiliktir. Dolayısıyla Trabzon merkezli Albayrak Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yürütülen konkordato sürecinin şirketimizle herhangi bir ilgisi bulunmadığı gibi, söz konusu gelişmenin şirketimizin faaliyetleri, mali yapısı ve ticari operasyonları üzerinde herhangi bir etkisi de söz konusu değildir."

Kaynak: AA