Alarko Holding'den kadın girişimcilere ödül

Alarko Holding ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen Girişim Öncüleri Programı kapsamında, farklı alanlardaki yaratıcı iş fikirleri ve girişimleriyle hibe desteği almaya hak kazanan kadın girişimcilere ödülleri takdim edildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Girişim Öncüleri Programı'nın ödül töreni İstanbul'daki Alarko Holding Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programın ikinci yılında, iş ve sivil toplum kuruluşu profesyonellerinden oluşan jüri değerlendirmesi sonrasında hibe desteği almaya hak kazanan 12 girişim ödüllendirildi.

İstanbul, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Ankara ve Rize merkezli olan girişimler, iklim, makine, teknoloji, ortopedi, sağlık, tarım/gıda, anne-bebek bakımı ve geri dönüşüm mobilya gibi pek çok farklı alanda faaliyet gösteriyor.

Bu yıl üçüncü yılına giren Girişim Öncüleri Programı'nda şimdiye kadar 1700 kadın girişimci dijital pazarlama, markalaşma, tasarım odaklı düşünme, finansal okuryazarlık gibi 6 konu başlığında toplam 220 saat eğitim aldı.

Program kapsamında mentörlük de alan girişimci kadınlara işlerini büyütmek, operasyonel süreçlerini iyileştirmek ve markalarını güçlendirmek için hibe desteği de sunuluyor.

İlk 2 yıla dair sosyal etki raporlarında yatırımın sosyal geri dönüşü olarak 2,77 gibi yüksek bir skor elde eden Girişim Öncüleri Programı'nın 2025'te başlayacak yeni döneminde, eğitim başlıklarının artırılması ve deneyim paylaşım platformlarıyla projenin etki alanının genişletilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, şirketlerin hayat döngülerinin girişimcilikle başladığını ve olgunluk dönemine geçebilmek için ise iş idaresi, prosedürler, finansal yetkinlikler ve nakit yönetiminin büyük önem taşıdığını belirtti.

Garih, hedef odaklı ve çalışkan bir ekibe sahip olmanın da en az bunlar kadar önemli olduğuna değinerek, "Yönetim kadronuzun çeşitliliği de girişiminize değer katar. Risk alabilen girişimcilerle riskleri azaltmaya çalışan yöneticilerin yanı sıra, 'entegratör' dediğimiz barış iklimini sağlayan koordinatörler de bu masada mutlaka yer almalıdır. Bu konulara hassasiyet gösterildiğinde şirketleriniz bebeklikten ergenliğe, oradan da prime döneme doğru sağlam adımlarla yol alırlar." ifadelerini kullandı.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton da zorlukların kadınları asla yıldırmaması gerektiğini vurguladı.

Alaton, girişimciliğin kolay olmadığını ve karşılaşılacak engellerin hiçbirinin akıl ve azimden daha büyük olmadığını aktararak, "Girişimcilik bir sebat, inat ve istek meselesi. Bugünkü dünyada girişimci olmak pek çok yönden daha kolay. Artık dünyayı takip etmek, müşteriye ulaşmak için araçlar çok daha fazla. Diğer yandan Girişim Öncüleri gibi programlarla ihtiyaç duyduğunuz eğitim programlarına ve mentörluk desteğine erişebiliyorsunuz. Ancak en önemlisi sizin cesaretiniz. Sizler yalnızca hayal etmekle kalmayıp yola çıkma cesaretini gösteren kadınlarsınız ve bugün buradasınız. Hepinizi başarınızdan ötürü kalpten tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

Alarko Şirketler Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Nuri Yıldız ise Türkiye ekonomisinde 70 yılı geride bırakmış bir şirketler topluluğu olarak kadın gücünün ekonomik, bilimsel, sosyal ve kültürel üretime eşit şekilde dahil olmasının adil ve sürdürülebilir bir gelecek hayalinin ön koşulu olduğunu bildiklerini kaydetti.

Yıldız, toplumsal cinsiyet eşitliğini ülkede bir norm haline getirmek üzere var güçleriyle çalıştıklarına işaret ederek şöyle devam etti:

"Araştırmalar gösteriyor ki kadınların eşit oranda varlık gösterdiği şirketlerde karlılık, inovasyon ve sürdürülebilirlik performansı ciddi oranda artıyor. Bu da küresel gelir üzerinde önemli bir potansiyel anlamına geliyor. Girişim Öncüleri Programımızla kadın girişimcilerin, dijital dünyayla entegrasyonunu, tasarım odaklı düşünme yetkinliklerini, finansal okuryazarlıklarını, markalaşma yolculuklarını ve işbirliği kurma adımlarını destekliyoruz.Başta Habitat Derneği olmak üzere bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, jüri değerlendirmesini başarıyla tamamlayarak ödüle layık görülen kadın girişimcilerimizi ise yürekten kutluyorum."

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, Habitat Derneği olarak 30 yıldır sürdürülebilir kalkınma alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirtti.

Caldu, girişimcilik, dijital dönüşüm, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme odaklı sosyal etki projeleriyle toplumun her kesimine dokunmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Son TÜİK verilerine göre kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36,2'ye yükselmiş durumda. Ancak kadın girişimcilerin toplam girişimciler içindeki payı yüzde 17,4 ile halen artması gereken bir noktada. Bugün burada, Alarko Holding ile yürüttüğümüz Girişim Öncüleri programımızın 2024 döneminde hibe desteği almaya hak kazanan 12 girişimle bir aradayız. Her biri uzun bir yol kat ederek bu noktaya gelen kadın girişimcilerimizin hikayeleri, tekstil, turizm, tarım, gıda, kozmetik, bilişim ve e-ticaret gibi çok çeşitli sektörlerde etkileyici başarılarla dolu. Girişim Öncüleri programımızın üçüncü yılına daha büyük hedeflerle girerken tüm girişimci kadınlara başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.