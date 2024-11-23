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Zincir market şubesi mühürlendi

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Antalya'da, son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ekmek türevleri, bebek maması, ceviz, Kıbrıs tatlısı, galeta, cips ve makarna sosu gibi ürünler bulunan bir zincir market şubesi geçici süreliğine mühürlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta tarafından yapılan denetimlerde, bir zincir market şubesi 3 günlüğüne mühürlendi.

Alanya Belediyesi'nin açıklamasına göre; zabıta ekipleri, bir zincir market şubesinde denetim yaptı. Yapılan kontrollerde iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ekmek türevleri, bebek maması, ceviz, Kıbrıs tatlısı, galeta, cips ve makarna sosu gibi ürünler bulunduğu belirlendi. Hakkında yasal işlem başlatılan ve 3 gün süreyle ticari faaliyetleri durdurulan zincir market şubesi, ekiplerce mühürledi.

"HALK SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILDI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, zabıta ekipleriyle ilçedeki tüm gıda işletmelerinde denetimlerine devam ettiklerini bildirerek, "Bu kapsamda bir işletmeye halk sağlığını tehlikeye attığı için idari para cezası uygulandı ve mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Denetimlerimiz artarak sürecek ve vatandaşlarımızın hakkını Alanya Belediyesi olarak korumaya, kollamaya devam edeceğiz. Alanya'daki tüm işletmelerin de bu konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zincir market şubesi mühürlendi
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Ekonomi
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Yorumlar (25)

Haber YorumlarıCan:

Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri halka satmaya çalışan vicdansızdır . Yazık bu millete

Yorum Beğen98
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Haber YorumlarıSelim Demir:

şok şok haberrr

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıahmet zekayi kurt:

anladikta, neden isim yok? adı üstünde zincir market, bunun adı birçok şubesi olan bir firma ne bilsin vatandaş hangi Market söz konusu..

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMurat Han:

ŞOK ŞOK ŞOK

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bizim sokakta bulunan üç harfli market eskiden çöpe ürün atıyordu şimdi hiç görmüyorum

Yorum Beğen27
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Haber YorumlarıYilmaz Dogan:

mantar gibi market açılırsa olacağı bu benim evin etrafında 14 tane market var Belediyede izin veriyor ? şehirleşme de geri kalıyoruz kaç bin kişi yaşıyor ona göre çarşı park yeri ona göre market hesaplansa daha iyi olur

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Bunu birde A101 yapar

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Haber YorumlarıEnis EFE:

İçimize üç harfli kaçtı..

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Haber YorumlarıPerwer:

Genelde bu tür usulsüzlük ve ahlaksızlıkları 102 marketleri yapıyor. Geçici mühürlemekle iş çözülmez, kalıcı olarak orayı kapatıp içinde kalan tüm ürünleri de halka bedava vereceksin ki ders olsun. Yoksa yarın yine açıp aynı şekilde devam ederler ki binlerce örnekleri var.

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Haber YorumlarıAhmet Demir:

hahahahaha geçici süreliğine kapanmış süper bunlar yaa

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