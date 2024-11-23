Zincir market şubesi mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta tarafından yapılan denetimlerde, bir zincir market şubesi 3 günlüğüne mühürlendi.

Alanya Belediyesi'nin açıklamasına göre; zabıta ekipleri, bir zincir market şubesinde denetim yaptı. Yapılan kontrollerde iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ekmek türevleri, bebek maması, ceviz, Kıbrıs tatlısı, galeta, cips ve makarna sosu gibi ürünler bulunduğu belirlendi. Hakkında yasal işlem başlatılan ve 3 gün süreyle ticari faaliyetleri durdurulan zincir market şubesi, ekiplerce mühürledi.

"HALK SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATILDI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, zabıta ekipleriyle ilçedeki tüm gıda işletmelerinde denetimlerine devam ettiklerini bildirerek, "Bu kapsamda bir işletmeye halk sağlığını tehlikeye attığı için idari para cezası uygulandı ve mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Denetimlerimiz artarak sürecek ve vatandaşlarımızın hakkını Alanya Belediyesi olarak korumaya, kollamaya devam edeceğiz. Alanya'daki tüm işletmelerin de bu konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.