Başkan Erdem'den Alanya'ya yatırım daveti

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Irak'ın başkenti Bağdat'a bağlı Wasit Vilayeti Hükümet Heyeti ile ALTSO'da bir araya geldi. Başkan Erdem, Irak heyetine Alanya'ya yatırım çağrısı yaparak, Alanya ekonomisi hakkında bilgi aktardı.

Irak'ın başkenti Bağdat'a bağlı Wasit Vilayeti Hükümet Heyeti, ALTSO Başkanı Eray Erdem'i ziyaret etti. Ziyarette, iki bölge arasındaki iş birliği fırsatları görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Erdem: "İş birliği imkanlarını ele aldık"

Başkan Erdem, ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Wasit Vali Yardımcısı ve Heyet Başkanı Ghadanfer Bateakh, Wasit Vilayet Meclisi Genel Sekreteri Ali Shammari, Wasit Vilayet Meclisi Üyesi Salam Mudheher, Wasit Vilayeti'ne bağlı Kut İlçesi Kaymakamı Adel Hamza, Wasit Valiliği Özel Kalem Müdürü Mohammed Alshumoos, Wasit Valisi Özel Kalem Sekreteri Fawaz Albaidhaw ve iş insanı Abduladheem Shammari'den oluşan heyeti, Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte odamızda misafir ettik. Irak merkezi yönetiminin bulunduğu Bağdat'a idari olarak bağlı Wasit Vilayeti ile Alanya'mız arasında geliştirilebilecek karşılıklı ticaret, yatırım ve iş birliği imkanlarını ele aldığımız görüşmede, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmede ayrıca, odamıza kayıtlı Irak sermayeli şirketler, Alanya'daki mevcut ve potansiyel yatırım fırsatları hakkında heyet üyelerine bilgi aktarılırken, günün anısına Alanya'mızın görselinin yer aldığı bir de tablo takdim ettik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim."

Heyetten Erdem'e teşekkür

Irak'ın başkenti Bağdat'a bağlı Wasit Vilayeti Hükümet Heyeti yetkilileri ise Başkan Erdem'e nazik ev sahipliği için teşekkür ederek, "Alanya'yı çok beğendik. Başkan Eray bey de çok güzel bir görüşmemiz oldu. Kendisine ev sahipliği ve verdiği önemli bilgiler için teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA