Alanya'da Ejder Meyvesi Hasadı Başladı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde tropikal meyve üretiminde önemli bir yere sahip olan ejder meyvesinin (pitaya) hasadına başlandı. Üretici'den ebatına göre kilogramı 150 TL'ye kadar hal esnafına satılan meyve hem yurt içi hem yurt dışı pazarına gönderiliyor.

Akdeniz'in sıcak ve verimli arazilerinde tropikal meyve üretimi son hız devam ediyor. Bölgedeki iklim avantajlarını değerlendiren üreticiler dikenli yapısı nedeniyle toplanması zahmetli olan ejder meyvelerini plastik kasalara yerleştirip, araçla hal pazarına sevk ediyor. Hasat edilen meyveler burada boyutlarına göre ayrılıyor ve kilogram fiyatı 100 ila 150 TL arasında değişen ücretlerle tüccarlara satılıyor. Ejder meyvesi, hem yurt içi pazarda hem de yurt dışı ihracatında sofralarda yerini alıyor.

Seralara fotokapanlı güvenlik önlemi

Seralarında ejder meyvesinin yanı sıra avokado, zeytin ve muz gibi tropikal meyveler de yetiştiren Saadettin Koç, üretimini doğal tehditlere karşı da koruma altına almış durumda. Domuz ve benzeri yabani hayvanların ürünlere zarar vermemesi için sera çevresine yerleştirilen fotokapan sistemleriyle gece gündüz kontrol sağlanıyor. Fotokapanlar, bir nevi seraların bekçiliğini de üstleniyor.

Yaz aylarında seralarda oluşan yüksek sıcaklık nedeniyle hasat öğleden sonra ve akşam saatlerinde serin havada yapılıyor.

Tropikal meyve üretimi Alanya'da yaygınlaşıyor

Alanya'da son yıllarda tropikal meyve üretimine olan ilgi artarken, ejder meyvesi de bu alanda dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Görsel güzelliği, lezzeti ve sağlığa faydalarıyla bilinen pitaya, hem yerli tüketici hem de ihracatçılar tarafından rağbet görüyor.

Mahmutlar Mahallesinde babası ile birlikte ejder meyvesi hasadına yardımcı olan Mehmet Can Koç (25) "12'inci aya kadar hasat devam ediyor. Buradan topladığımız ürünleri Alanya'da toptancı haline gönderiyoruz. Fiyatlar kilogram fiyatı 100-150 TL civarında. Seralarda gündüz her zaman buradayız. Akşamlar içinde hayvanlar için kullanılan fotokapanımız var. Olumsuz durumda bize hemen bildirim düşüyor. Hemen alarm çalıyor" dedi.

Sera sahibi Saadettin Koç ise "Ejder meyvesinin hasadına başladık. Topladıktan sonra hale gönderiyoruz. Bu yılki don olaylarından dolayı rekoltemiz az. Dönüm olarak beklentim 5 ton civarındaydı ancak don alaylarından sonra 3 ton bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA