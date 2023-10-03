Alanya Belediyesi 2024 yılı bütçesini iki katından fazla arttırdı

Alanya Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında 2024 mali yılı Alanya Belediye bütçesi geçtiğimiz yıla oranla iki katından fazla arttırılarak, 4 milyar 605 milyon lira olarak belirlendi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mecliste yaptığı açıklamada, "2024 Mali Yılı bütçemizin Alanya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2024 yılında da gece gündüz demeden çalışarak yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Alanya Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında 2024 mali yılı Alanya Belediye bütçesi geçtiğimiz yıla oranla iki katından fazla arttırılarak, 4 milyar 605 milyon lira olarak belirlendi.

Alanya Belediyesi'nin 2024 Mali Yılı Bütçesi mecliste görüşüldü. 1 milyar 775 milyon TL olan 2023 Mali Yılı bütçesi rekor bir artışla iki katından fazla arttırılarak 4 milyar 605 milyon TL olarak belirlendi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mecliste yaptığı açıklamada, "2024 Mali Yılı bütçemizin Alanya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2024 yılında da gece gündüz demeden çalışarak yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Turizm başkenti, eşsiz tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin incisi Alanya'mızda 32 yıldır başarıyla gerçekleştirdiğimiz Alanya Triatlonu ve Avrupa Triatlon Kupası yarışlarına yeniden ev sahipliği yapmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz" diyen Başkan Yücel, "Alanya Triatlonu artık tüm ülkelerce tanınan bilinen bir marka, bir değer olmuştur. Dünya'nın birçok ülkesinden triatlon sporcularını şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Alanya'mızın ev sahipliğinde 23 ülkeden 600 sporcu triatlon yarışları için Alanya'mıza gelecektir. Alanya'mızın tanıtımı için eşsiz fırsattır. 14-15 Ekim tarihinde gerçekleştireceğimiz Alanya'mızla özdeşleşen Alanya Triatlon Yarışlarına tüm meclis üyelerimizi, sporseverleri ve Alanya halkını davet ediyorum" şeklinde konuştu.

100. yıla özel program hazırlandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılını kutlayarak sözlerine devam eden Başkan Yücel, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kentimizde çok büyük coşku ve etkinliklerle kutlayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde, 10 Ekim Salı günü saat 20.00'de, Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Sineması ve Filmlerinin Müzikleriyle Türkan Şoray Söyleşisi, 28 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı konferansı, 29 Ekim Pazar günü akşamı da Fener Alayı Yürüyüşü ve Funda Arar Konseri ve bu hafta içinde daha birçok etkinlik ve gösteriler gerçekleştirerek Cumhuriyetimizin şanına yakışır kutlamalar gerçekleştireceğiz. Alanya Kaymakamlığımız, kamu kurumlarımız, sivil toplum örgütleriyle iş birliğinde gerçekleştireceğimiz kutlama etkinliklerine tüm Alanya halkını ve esnaflarımızı da ev ve iş yerlerine bayrak asarak destek vermeye davet ediyorum. Ev ve iş yerlerimize bayraklarımızı asalım, kutlama etkinliklerine katılarak bu coşkuya ortak olalım" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, meclis üyelerine Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde engelli bireyler tarafından yapılan filografi sanatı Türk Bayrağı ve 100. Yıl Rozeti hediye etti. - ANTALYA