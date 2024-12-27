Al Baraka Grubu, Türkiye ve Bahreyn Arasında Bankacılık İşbirliği İmzaladı

Al Baraka Grubu, Türkiye ve Bahreyn arasında sınırlar ötesi bankacılık deneyimini geliştirmek adına işbirliğine imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Bahreyn Krallığı'nın katılım bankalarından Al Baraka Islamic Bank ile Albaraka Türk Özel Bankacılık arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

İşbirliği kapsamında, bu bankaların müşterilerine yönelik Bahreyn'de ve Türkiye'de hesap açtıran hizmet, devreye alındı. Albaraka Türk Özel Bankacılık müşterileri, Bahreyn'de; Bahreyn'deki müşteriler de Türkiye'de cari ve katılma hesap işlemleri yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Al Baraka Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Houssem Ben Haj Amor, Albaraka Grubu olarak bu önemli ortaklığı duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Amor, "Bahreyn ve Türkiye'deki müşterilerimizin deneyimini önemli ölçüde artıracak bu hizmet, aynı zamanda kapsamlı ve yüksek kaliteli ürünlere erişimi de kolaylaştıracak. Bu ortaklığın, müşterilerimizin güvenini güçlendireceğine ve her iki ülkede ticaret hacminin büyümesine katkıda bulunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Albaraka Türk Genel Müdürü Malek Temsah ise bu işbirliğinin, Türkiye ile Bahreyn arasında küresel ve yerel ekonomiyi güçlendireceğine inandığını aktararak, "Bu anlaşmanın, sınırsız bankacılık deneyimini en üst seviyeye taşıyarak, her iki ülkede de işlerimizin büyümesine katkıda bulunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu ortaklık sayesinde Al Baraka Grubu'nun küresel konumunun güçleneceğini vurgulayan Temsah, müşterilere daha iyi hizmet vermek adına kalıcı ortaklıklar ve yenilikçi bankacılık çözümleri sunacaklarına işaret etti.