Akşener'den asgari ücretle ilgili ilk yorum: Ocak ayında yine açlık sınırının altına düşecek, enflasyonla mücadele edilmesi lazım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında 8 bin 506 TL olarak açıklanan yeni asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akşener, "Biz bütün hesaplamaları yapıp 9 bin 600 lira açıklamıştık. Açlık sınırı 7 bin 786 liraydı. Böyle bakınca 8 bin 500 lira tamam ama ocak ayında çıkacak o yine açlık sınırı altına düşecek. Enflasyonla mücadele edilmesi lazım" diye konuştu.

2023 yılı için asgari ücret yüzde 54.7'lik zamla 8 bin 506 TL'ye yükselirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlediği basın toplantısıyla duyurduğu rakam muhalefet partilerinin tepkisini çekti.

AKŞENER: ENFLASYONLA MÜCADELE EDİLMESİ LAZIM

Katıldığı canlı yayında yeni asgari ücretle ilgili yorumda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Asgari ücreti dün sayın Erdoğan 8 bin 500 lira açıkladı. Biz bütün hesaplamaları yapıp 9 bin 600 lira açıklamıştık. Açlık sınırı 7 bin 786 liraydı. Böyle bakınca 8 bin 500 lira tamam ama ocak ayında çıkacak o yine açlık sınırı altına düşecek. Enflasyonla mücadele edilmesi lazım.

"BUZDOLABINI AÇIYORSUNUZ MANZARADAN KALBİNİZ AĞRIYOR"

Bu süreç içerisinde de düzenli güncelleme yapılması gerekiyor. Isınma çok ciddi bir problem, gıdaya erişim problem, elektrik müthiş bir problem. Ben kendim geziyorum derin yoksulluğu yaşayan aileleri, gerçekten buzdolabını açıyorsunuz gördüğünüz manzaradan kalbiniz ağrıyor. Çocukların durumu çok kötü. Yoksul ailelerde protein almadıkları için bodurluk başladı. 1 yaşından itibaren obezlik başlamış durumda. Biz bunları gördüğümüz için rüzgar gülü dediğimiz projeyle okullarda sabah kahvaltısı verilsin dedik. Hiç değilse bir öğün verilsin diye teklif verdik reddedildi. Bu akıl tutulması.

"DÜNKÜ ERDOĞAN VATANDAŞIN DURUMUNU İYİ BİLİRDİ"

Eskiden sayın Erdoğan bu işleri bilirdi. Bizim yaş grubu böyle yerlerden gelmeyiz. Bu cumhuriyet bizlerin farklı bir kazanç grubuna girmemizi sağladı. Eğitim bize bir yol açtı. Eğitimdeki objektiflik sosyal adaleti sağladı. Buna karşılık bizim bunları unutmamamız gerekiyor. Ama sayın Erdoğan maalesef saraya gitti. Saray kendi içinde ayrı bir dünyadır. İlkeleri değerleri başkadır. Sağlık adına sayın Erdoğan, manda yoğurdu, Medine hurması ve kestane balı dedi. Bunu kendisi yiyebilir. Ama dünkü Erdoğan vatandaşının bunu yiyemediğini bilen bir Erdoğan'dı, en azından bunu söylemekten çekinirdi. O kadar uzaklaştı ki o fakir evlerinde neler olduğuyla ilgili sıfır bilgiye sahip" ifadelerini kullandı.

"KÜFE ERDOĞAN'IN DEĞİL VATANDAŞIN SIRTINDA"

İktidara yönelik eleştirilerine devam eden İYİ Parti lideri, "Küfe vatandaşın sırtında. Sayın Erdoğan beceremiyorsa gitsin. Böyle bir şey olabilir mi. Her şeyin sahibi olacaksınız, saraylarda yaşayacaksınız, sonra döneceksiniz… Hani ver yetkiyi gör etkiyi idi? Gördük etkiyi işte. Varsa bir küfe kendiniz aldınız. Sizin sırtınızda varsa bir küfe içi boş. İşi dolu olan başka bir şey var. Acayip bir lüks hayat! Pek çok hükümetle çalıştık, o hükümetleri acayip eleştirdik ama böyle bir israf, böyle bir şeyi anlatmam mümkün değil!" diye konuştu.