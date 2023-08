Aksaraylı Vatandaşlar Enflasyon Karşısında Geçinemiyor

KEMAL ONUR ATALAY

Enflasyon karşısında maaşının yetmediğini söyleyen Aksaraylı vatandaş, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiğini düşünüyordum ülkeyi ve bunun için de bir şeyler yapmaya çalışıyordum, çabalıyordum ama hani aç bir kafa ne kadar çalışabilir? Ben et yemiyorum kendimi düşünmeye itemiyorum, beslenemiyorum" dedi.

Aksaray'da yaşayan vatandaşlar, artan akaryakıt, gıda, kira gibi fiyatlar karşısında maaşlarının yetmediğini, geçinemediklerini dile getirdi.

"AÇ OLDUĞUMU BİLİYORUM"

Çalıştığını, ancak et yemekte bile zorlandığını söyleyen Aksaraylı vatandaş şunları söyledi:

"Bu zamana kadar bir genç olarak benim düşüncelerim hep şu yöndeydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiğini düşünüyordum ülkeyi ve bunun için de bir şeyler yapmaya çalışıyordum, çabalıyordum ama hani aç bir kafa ne kadar çalışabilir? Ben et yemiyorum kendimi düşünmeye itemiyorum, beslenemiyorum adamakıllı. Hani her gün bir adet döner yesem sadece döner üzerinden örneklendirirsek bunu, benim zaten maaşım sadece döner üzerinden bitiyor. Bunun dışında da kendimi ne kadar geliştirebilirim konusuna girdiğim zaman hani onun cevabını bile bulamıyorum artık. Asgari ücretin artırılması da pek bir anlam ifade etmiyor. Çünkü sürekli olarak bu para artımı bizim alım gücümüzü düşürecek. Hani enflasyonda çok fazla bir yorum yapabileceğim bir alan değil. Benim bildiğim konular üzerinden yürümem gerekirse sadece aç olduğumu biliyorum. Yani ülke ekonomisi bitti, şu an hani ismini bilmediğim herhangi bir ülkenin parasının bizden daha değerli olduğunu biliyorum sadece. Bu konuda da neler söyleyebileceğim. Çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü konuştuğumuz zaman maalesef artık şu raddeye geldi derler ya, burama kadar geldi, nereye kadar geldi onu tam bilmiyorum ama başım yanar gibi de hissediyorum."

"GURBETÇİLER SEFA SÜRERKEN BİZ BURADA REZİLLİK ÇEKİYORUZ"

Ülkenin ekonomik durumunun vahim olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Ülke bence daha kötüye gidiyor, böyle olmaması lazım. Gurbetçiler hep mutluluk içinde sefa sürerken biz burada rezillik çekiyoruz. Olmaz yani ben bir üniversite öğrencisiyim, hiç memnun değilim. Ülke ekonomisini diplerde görüyorum. Çok kötü çünkü gelişmesi lazım, gelişebilir" dedi.

"BİR KAFEYE OTURUP BİR ŞEYLER YAPAMIYORUZ"

Başka Aksaraylı vatandaş, "Gerçekten ekonomi çok kötü. Sadece buralardan geçebiliyoruz. Bir kafeye oturup bir şeyler yapamıyoruz. Benzin fiyatlarından dolayı arabamıza binip gezemiyoruz. Onun dışında asgari ücret gerçekten kimseye yetmiyor. Aile geçindirenlere ben şaşırıyorum. Nasıl aile geçindiriyor? Çok merak ediyorum gerçekten" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET KİMSEYE YETMİYOR"

Başka bir vatandaş da "Vallahi asgari ücret şu anda çok sıkıntılı. 11 bin 400 TL yani kimseye yetmiyor, milletin zaten evinin kirası 7-8 bin TL. Yani nasıl diyeyim size 7- 8 bin TL ev kirası ödüyor, 2-3 bin TL elektrik su doğalgaz girince ortalığı karıştırıyor. Yani çok mağdur durumdayız. Yani Türk milleti olarak perişanlık çekiyoruz. Hiçbir türlü hiçbir şekilde düzenimiz yok. Ev kirası giriyor, doğalgaz giriyor, elektrik faturası giriyor. Allahtan su kartlı olunca birazcık şey yapıyoruz da yani nasıl diyeyim geçinemiyoruz. Önümüzü göremiyoruz" diye konuştu.