Aksaray Sultanhanı Organize Sanayi Bölgesi'nde Yatırımcılara Arsa Tahsisleri İmzalandı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yatırımcılara arsa tahsisleri imza töreniyle gerçekleştirildi. Yatırım tutarının yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL olduğu belirtildi.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için yatırımcılara arsa tahsisleri imza töreniyle gerçekleştirilirken, yatırım tutarının yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL olduğu belirtildi.

Aksaray Sultanhanı Organize Sanayi Bölgesi arsa tahsis imzaları Sultanhanı Kervansarayı içerisinde düzenlenen törenle atıldı. 6. bölge yatırım teşvik avantajları sunulan Sultanhanı Organize Sanayi Bölgesi için yürütülen teknik çalışmalar tamamlandı. Sultanhanı OSB'de yaklaşık yatırım tutarı 1 milyar 800 milyon TL olan çeşitli sanayi alanlarında 295 bin metrekare sanayi parseli 27 yatırımcıya tahsis edildi. Sanayide 27 firmanın tamamı faaliyete geçtiğinde yaklaşık 3 bin 800 kişi istihdam edilecek. Bölgeye önemli bir istihdam sağlayacak olan Aksaray Sultanhanı Organize sanayi bölgesinde arsa tahsisinin ardından 3 ay içerisinde ilk kazmanın vurulması planlanıyor. Programda Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve yatırımcılara katıldı. Valisi Kumbuzoğlu 27 yatırımcı firma sahibi ile arsa tahsislerini imzaladı. - AKSARAY