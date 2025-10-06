Haberler

Aksaray'da Fahiş Fiyat Artışı İddiasıyla İşletmeye Ceza Soruşturması

Ticaret Bakanlığı, Aksaray'da 2 adet 0,33 santilitrelik su için 170 TL fiyat alan işletmeye yönelik işlem başlattı. Haksız fiyat artışı ve menü fiyatlarındaki tutarsızlıklar sebebiyle denetimler gerçekleştirildi.

TİCARET Bakanlığı, Aksaray'da 2 tane 0,33 santilitrelik su için 170 TL hesap alan işletme hakkında işlem başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Aksaray'da 2 tane 0,33 santilitrelik su için 170 TL ödediğini belirten vatandaşın şikayeti üzerine, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İşletmeye gerçekleştirilen denetimde giriş kapısında ve masalarında menülerin bulunup bulunmadığı incelendi, masadaki menü fiyatları ile kapı girişlerinde yer alan fiyatların karşılaştırması yapıldı. Şikayete konu olan suyun, son 3 aya ait alış faturası ve firmanın savunması istendi. Masalarda bulunan menü fiyat listesindeki değişim tarihinin bulunmaması nedeniyle de firma hakkında işlem başlatıldı. Aynı bölgede yer alan 5 farklı işletmede de haksız fiyat artışı kapsamında işlem başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışı kapsamında ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği uyarınca; fahiş fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere 143 bin 930 TL'den, 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar idari para cezası uygulayabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
