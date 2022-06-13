- Aksaray'a kazandırılan proje ve yatırımların açılışları yapıldı

AKSARAY - Aksaray Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kente kazandırılan proje ve yatırımların açılış törenleri TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve eski TBMM Başkanı ve bakan Cemil Çiçek bir dizi ziyaret ve açılışlar yapmak için Aksaray'a geldi. Hisarcıklıoğlu ve Çiçek'in Aksaray'daki ilk durağı Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Burada "Aksaray iş dünyası ile buluşuyor" programı çerçevesinde düzenlenen 4 farklı açılışa katılan Hisarcıklıoğlu ve Çiçek, ATSO'daki Tahkim ve Arabuluculuk Merkezini, daha sonra Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi ile Elektrikli Araç Sarj İstasyonu ve Meclis Salonu'nun açılışını yaptı. Daha sonra Aksaray Ticaret Borsası'nda, "Şehrin lokomotifi, şehrine değer katıyor" isimli programa katılan Hisarcıklıoğlu ve Çiçek, burada da Tarımsal Depolar ve İş yerleri, Organize Besi Tesisleri, Lisanslı Depolar ve ilçelerdeki tarımsal depoların açılışını yaptı ve Tohum Eleme Tesislerinin temel atma törenine katıldı.

"Gıdada kendine yeten ülke olmanın önemini hep beraber tekrar hatırladık" diyen Başkan Hisarcıklıoğlu, "Bu sektör başka hiçbir sektöre benzemiyor. Allah yokluğunu göstermesin. Dolayısıyla tarım sektörümüzü geliştirecek adımlar artık çok daha önemli hale geldi. Bu konuda Aksaray Ticaret Borsamızın ortaklığında çok önemli adımlar attık. Toprak Mahsulleri Ofisiyle beraber Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak lisanslı depoculuğun ana şirketi olan LİDAŞ'ı beraber kurduk. Yine borsamızla birlikte Türkiye Ürün İhtisas Borsasını beraber kurduk" dedi.

"Bir ülke nasıl kalkınır, bir ülke sorunları nasıl çözer" diyen eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise, "Nasıl güçlü bir devlet olur sorusunun cevabını bilmek isteyenler varsa, ben olsam üniversitelerde Aksaray'ı yüksek lisans tezi, doktora yaparım. Gelip buradaki çalışmaları, gayretleri incelesinler. Şu unutulmasın, hepimiz iş dünyasındayız. Bu ülke buralara geldiyse nal çivisini bile dışardan ithal eden toplu iğneyi bile dışardan getiren bir Türkiye'den en az 20 bin çeşit sanayi malını 200'e yakın dünnya ülkesine ihraç yapan hale geldiyse sizlerin sayesindedir" diye konuştu.