Aksa Enerji, Özbekistan'da 50 yıllık bir okulun spor salonunu yeniledi

Aksa Enerji, Özbekistan'ın Buhara kentindeki 50 yıllık bir okulun spor salonunu yeniledi. Yenilenen salon, 700'den fazla öğrenciye spor yapma imkanı sunuyor. Şirketin faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda toplumsal gelişime katkı sunma vizyonuyla topluma değer katan projelerini hayata geçirmeye devam ettiği belirtildi.

7 ülkedeki 11 santrali ve 3.000 MW'ı aşan kurulu gücüyle faaliyet gösteren Aksa Enerji, yalnızca enerji üretimiyle değil; eğitim, sosyal gelişim ve yerel kalkınmayı destekleyen projeleriyle de bulunduğu bölgelerde kalıcı değer oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda şirket, Buhara Doğal Gaz Kombine Çevrim Enerji Santrali'nin bulunduğu bölgede yer alan okulun uzun süredir kullanılamaz durumda olan spor salonunu baştan sona yenileyerek modern ve işlevsel bir alana dönüştürdü.

700'den fazla gencin spor hayali gerçek oldu

Buhara'nın 19. Okulu'nda yer alan ve yaklaşık 50 yıl önce inşa edilen spor salonu, yıllardır kullanılamaz durumdaydı. Aksa Enerji, gençlerin spor yapabilmesi ve daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak amacıyla başlattığı yenileme çalışmalarını yaklaşık 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Bugün, modernize edilen spor salonu, 700'den fazla öğrencinin hem beden eğitimi derslerini hem de çeşitli spor aktivitelerini gerçekleştirdiği önemli bir sosyal yaşam merkezine dönüştü.

Topluma değer katma vizyonu

Bu projenin, şirketin faaliyet gösterdiği bölgelerde ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimi destekleme vizyonunun somut bir örneğini oluşturduğu aktarıldı. Yenilenen spor salonunun, gençlerin spor kültürüne adapte olmalarına katkı sağlayacağı ve topluluk içinde dayanışmayı ve sosyal bağları güçlendirmeyi hedeflediği kaydedildi. - İSTANBUL