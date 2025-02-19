Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert sözleri var
Kar fırtınası İstanbul'u vurdu! İlk tatil haberi geldi

Kar fırtınası İstanbul'u vurdu, bir ilçede okullar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asker Duası' şiirini yanlış okuyan Özel'e sert sözler

Özgür Özel'i bu görüntü üzerinden vurdu: 85 milyona rezil oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF'den derbi için gündem yaratacak karar

Aksa Enerji, Kazakistan'daki Projede 2 Milyon Saat Kazasız Çalışmaya Ulaştı

Aksa Enerji, Kazakistan'daki Projede 2 Milyon Saat Kazasız Çalışmaya Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksa Enerji, Kızılorda Kombine Isı ve Elektrik Santrali projesinde 2 milyon kişi-saat kazasız çalışma süresine ulaştığını duyurdu. Şirket, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki standartlara bağlı kalarak 'sıfır iş kazası' hedefine ilerliyor.

Aksa Enerji, Kazakistan'da yürütülen Kızılorda Kombine Isı ve Elektrik Santrali projesinde 2 milyon kişi-saat kazasız çalışma süresine ulaşıldığını duyurdu. Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarına önem veren şirket, çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarak 'sıfır iş kazası' hedefine ilerledi.

Türkiye'nin önde gelen halka açık serbest elektrik üreticilerinden Aksa Enerji, iş güvenliği alanındaki önemli çalışmalarını özel bir törenle kutladı. Şirket, projeye katkı sağlayan çalışanlarına plaket takdim ederek bu önemli kilometre taşını taçlandırdı.

Şirket sıfır iş kazası hedefine ilerliyor

Yapılan açıklamaya göre; Aksa Enerji, insana ve çevreye verdiği değeri temel alarak yürüttüğü uluslararası standartlara uygun İSG çalışmalarına devam ediyor. Global çözüm ortağı olarak yalnızca çalışanlarının güvenliğini ve refahını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde iş güvenliği bilincinin gelişmesine de katkı sağlıyor. Bu başarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam eden şirket, 'sıfır iş kazası' hedefine ulaşmak için ilerliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Yerli otomobil TOGG ile ilgili sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
img

Trump'tan savaşları kızıştıracak yeni karar
img

TFF'den derbi için gündem yaratacak karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan hastane müdürü: Her şeyi anlatacağım, HTS kayıtları var

Hastane müdürü HTS kayıtlarını istedi: Bakan ile konuştu
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail gece yarısı ülkenin başkentini savaş uçaklarıyla vurdu
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Bu nasıl intikam! Mezar taşını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.