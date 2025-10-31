Aksa Doğalgaz'dan Enerji Tasarrufu İçin 9 Öneri

Aksa Doğalgaz, Dünya Tasarruf Günü kapsamında enerji verimliliğine dikkati çekerek, evlere konfor kazandırırken aile bütçesine katkıda bulunan doğal gazın verimli kullanımıyla enerji tüketimini azaltmanın dokuz etkili yolunu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, en ekonomik yakıtların başında gelen doğal gaz, dört mevsim konforlu yuvaların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Evden çıkarken kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak gerekiyor. Aile bütçesine katkı sağlayan doğal gaz, eylül piyasa verilerine göre mutfakta yemek pişirme ve sıcak su kullanımında tüpe göre 6 kat, ısınmada ithal kömüre göre 4 ve elektriğe göre de 2,5 kat daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Her kış dönemi öncesinde kombi bakımını yaptırmak, mevcut problemlerin tespit edilip onarılarak arızalardan kaynaklı yüksek faturaların önüne geçerken, periyodik bakım, kombinin ömrünü uzatırken verimini artırarak doğal gaz tüketimini azaltabiliyor.

Termostatınızın sıcaklık ayarını yalnızca 1 derece düşürmek bile doğal gaz faturalarında yüzde 7'ye varan oranda tasarruf edilmesine olanak sağlıyor. Konfordan ödün vermeden yapılacak bu değişiklik, enerji tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Eşit ısı dağılımı için radyatörlerin önünü perdeyle kapatmamak gerekiyor. Evden gün içinde ayrılma durumlarında, kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak önem arz ediyor. Aksi takdirde kombi yeniden çalıştırıldığında, soğumuş evi ısıtabilmek için daha fazla enerji harcayarak doğal gaz tüketimini artırabiliyor.

Termostatik vana, radyatörü ayarlanan sıcaklık değerine ulaştığında otomatik olarak kapatarak enerji tasarrufu sağlıyor. Bu basit uygulama yüzde 15'e varan oranda tasarruf elde edilmesine yardımcı olabiliyor. Ayrıca, termostatik vana taktırmak da fayda sağlıyor.

Evin içinde farklı mekanlarda istenilen sıcaklık seviyesini koruyarak kombinin gerektiği kadar çalışmasını sağlayan oda termostatı, fazla enerji tüketiminin önüne geçerek doğal gaz faturasında yüzde 15'e varan oranda tasarruf edilmesine olanak sağlayabiliyor.

Evde ısı kaybını önlemek için çatı, duvarlar ve pencerelerin yalıtımına özen gösterilmesi gerekiyor. Çatı ve pencere yalıtımıyla yüzde 30, dış duvar yalıtımıyla ise yüzde 40'a varan oranlarda tasarruf sağlanabiliyor. Ayrıca pencerelerde çift cam kullanımı, ısı kaybına önemli ölçüde engel oluyor.

Kombi seçerken ihtiyaçtan daha büyük veya küçük kapasiteli kombilerden kaçınmak verimi artırıyor. Gereğinden büyük bir kombi, daha fazla enerji harcayarak çalışırken, küçük bir kombi de yeterli ısıya ulaşmak için sürekli maksimum kapasitede çalışmak zorunda kalıyor. Küçük mekanlı evlerde doğal gazlı ısıtıcı kullanılması önerilirken daha düşük yatırım maliyeti ile elektrik kesintilerinden etkilenmeden ısınılabiliyor.