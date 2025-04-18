Aksa Doğalgaz, 6. Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'nü Kazandı

Aksa Doğalgaz, bu yıl 10.'su düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi'nde, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'nün 6. kez sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde düzenlenen Karbon Nötr 10. İstanbul Karbon Zirvesi'nde "Doğal Gazımızda Atığın Yerli ve Yeşil Gücü" projesiyle SÜT-D Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'ne 6. kez değer görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Perakende Ticaret ve Müşteri Operasyonları Başkan Yardımcısı Şinasi Gölbaşı, şirket olarak faaliyetlerini, sürdürülebilir bir gelecek anlayışıyla insana, doğaya ve yaşama saygı çerçevesinde gerçekleştirdiklerini ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalardan biri olan "Doğal Gazımızda Atığın Yerli ve Yeşil Gücü" projesi ile Türkiye'nin enerji arz kaynaklarını çeşitlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Gölbaşı, Yeşil Mutabakat kapsamında şirket olarak küresel iklim krizine karşı kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çevresel yönetimi benimsendiklerini belirterek, "İklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede alternatif yakıtların ve çevreci enerji kaynaklarının önemine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz ve Gazbir-Gazmer ile birlikte yürüttüğümüz AR-GE projemizde, organik atıklardan elde edilen biyometanın doğal gaza karıştırılması sonucunda elde edilen karışım gazın kullanımının ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini, karbon emisyon azaltımına ve enerji verimliliğine etkilerini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Çevre dostu doğal gazı 20 yılı aşkın süredir milyonlarca kişiye ulaştırdıklarına dikkati çeken Gölbaşı, şunları kaydetti:

"Doğal gaz, karbon salımının düşürülmesine katkı sağlayan önemli bir yakıt. Geçen yıl 5,3 milyon mutlu abonemize sunduğumuz hizmetlerden faaliyetlerimizden kaynaklı olarak 11,13 milyon ton daha az karbon salımının gerçekleşmesine katkıda bulunduk. Yeşil dönüşümü, gelecek hedeflerimiz ile süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası görmeye ve çocuklar başta olmak üzere toplumun her bireyine güvenle nefes alabilecekleri temiz hava sahası sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Gölbaşı, 2024'te faaliyet gösterdikleri tüm bölgelerde sera gazı oluşumuna neden olan kaynakların tespit edilmesi ve karbon emisyonunun azaltılması amacıyla hayata geçirdikleri Karbon Emisyonu Hesaplanması ve Azaltılması projesini dağıtım bölgelerinin tamamında yaygınlaştırdıklarını vurgulayarak, "Proje kapsamında 310 ilçe ve beldede bulunan 207 ofisimiz için Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi (YEK-G) ile belgelendirerek 2024 elektrik tüketimimizden kaynaklı Kapsam 2 karbon emisyonlarımızı nötrledik. Gelecek nesillere güvenle nefes alabilecekleri bir hava sahası bırakmak 'Doğamızda var' diyerek Ecording to Nature ile ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına destek vermeye devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.