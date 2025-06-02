Aksa Akrilik, DowAksa'nın Tamamını Satın Alıyor

Aksa Akrilik, DowAksa'nın Tamamını Satın Alıyor
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Aksa Akrilik, DowAksa'daki Dow Europe Holding B.V.'ye ait yüzde 50'lik payı 125 milyon dolar karşılığında devralmak üzere sözleşme imzaladı. Bu adım, Aksa'nın global pazarda büyüme hedeflerini desteklerken, Türkiye'nin savunma sanayiine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Aksa Akrilik, ileri malzemelerde büyüme ve yenilikçi çözümler sunma vizyonu doğrultusunda DowAksa Advanced Composites Holdings B.V. (DowAksa) şirketindeki Dow Europe Holding B.V.'ye ait yüzde 50'lik payı devralmak üzere bağlayıcı hisse devir sözleşmesi imzaladı.

Akkök Holding şirketlerinden Aksa Akrilik, ileri malzemelerde büyüme ve yenilikçi çözümler sunma vizyonu doğrultusunda DowAksa Advanced Composites Holdings B.V. (DowAksa) şirketindeki Dow Europe Holding B.V.'ye ait yüzde 50'lik payı devralmak üzere bağlayıcı hisse devir sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Yüzde 50 hisse karşılığı satın alma bedeli 125 milyon dolar olarak belirlenen işlem kapsamında, Aksa Akrilik, 2012 yılından bu yana Dow Europe Holding B.V. ile yüzde 50-50 ortak olduğu DowAksa'nın tamamına sahip olacak. Pay devrinin gerekli yasal izinlerin alınması ve kapanış şartlarının tamamlanması ile birlikte 2025 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

" Aksa Akrilik'in DowAksa'yı satın alması ülkemiz açısından da stratejik bir adımdır"

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı Cengiz Taş, "DowAksa'nın sahip olduğu teknoloji ve uzmanlık, Aksa Akrilik'in büyüme hedefleriyle birleşerek, bize küresel pazarda büyük fırsatlar sunuyor. DowAksa'nın tamamına sahip olmak, Aksa'nın yalnızca akrilik elyaf üretiminde değil, karbon bazlı ileri malzeme çözümlerinde de global bir oyuncu haline gelmesi açısından önemli bir kilometre taşıdır. Bu satın almayla birlikte, ülkemizin savunma sanayiine daha yüksek katma değer sağlamayı, rüzgar enerjisi sektörü öncelikli olmak üzere uluslararası sanayi kuruluşlarına daha güçlü çözümler sunmayı ve karbon elyaf alanındaki dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Cengiz Taş ayrıca, Akkök Holding'in Kimya ve İleri Malzemeler alanlarındaki stratejik hedeflerine vurgu yaparak, "Akkök Holding olarak, kimya ve ileri malzemeler alanındaki stratejik hedeflerimiz kapsamında, 2025 yılının başında kompozit parça üretimi gerçekleştiren Epsilon Kompozit şirketini bünyemize kattık. Diğer taraftan, Akkim Kimya Türkiye'nin ilk Epoksi reçine üretim tesisi yatırımını gerçekleştiriyor. Aksa Akrilik'in hem savunma sanayii sektörüne, hem de yüksek performans gerektiren sektörlere hizmet eden süper elyaflarından Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen Elyaf (Mithra) ürünü için de yeni bir tesis yatırımı yapıldı. Son olarak, DowAksa'nın tüm hisselerini devralarak, öncelikle rüzgar enerjisi, havacılık ve savunma sanayi sektörlerine olmak üzere, kimya ve ileri malzemeler alanına hizmet verecek güçlü bir oluşum oluşturmuş olduk. Bu adımla birlikte Akkök Holding, kimya ve ileri malzemeler alanında Türkiye'nin en bütünleşik ve stratejik üretim platformlarından birini oluşturmuştur" dedi.

Türk mühendislerin başarısı sonucunda kendi teknolojik altyapısını geliştirerek 2009 yılında karbon elyaf pazarına giren Aksa Akrilik, 2012 yılında The Dow Chemical Company'nin iştiraki Dow Europe Holdings B.V. ile yüzde 50'lik eşit hisseye dayalı ortak girişim DowAksa'yı kurmuştu. Yapılan son anlaşmayla, Aksa Akrilik, DowAksa şirketinin tamamına sahip olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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