Akmerkez, I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldı - Haberler

Akmerkez, kullandığı elektriği yenilenebilir kaynaklardan karşılaması sebebiyle IRECS tarafından sertifikalandırıldı.

Akmerkez, Hollanda merkezli International Renewable Energy Certificate Standard (IRECS) tarafından geliştirilen, yenilenebilir enerji yatırımı ve kullanımını şirketler ile tüketici nezdinde yaygınlaştırmak amacıyla verilen I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası'nı almaya layık görüldü. Bu sertifikaya göre Akmerkez'in 2022 yılında kullanmayı planladığı 6000 Mwh elektrik enerjisi DORA3 isimli jeotermal enerji santralinden sağlanacak ve elektrik enerjisinden kaynaklanan karbon salınımı sıfır olacak.

Terasta tarım, yağmur suyunu değerlendirme ve yenilenebilir enerji

Kimyasal kullanmadan kentte tarım yapılabileceğini ve şehirde sürdürülebilir, sağlıklı bir hayatın mümkün olduğunu göstermek amacıyla 2017 yılında yaklaşık 750 metrekarelik bir alanda hayata geçirilen Terasta Tarım projesinin yanı sıra Akmerkez, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliği'ne uygun olarak ayrıştırılan kağıt, plastik, metal, cam, pil ve elektronik atıkların yönetimini de gerçekleştirerek geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Diğer enerji kaynaklarında olduğu gibi suyu da verimli şekilde kullanmak amacıyla yağmur sularını kuruluşundan bu yana var olan toplam 125 metreküp kapasitedeki üç sarnıçta toplayarak sulamada kullanmanın yanında, Akmerkez tüketimi azaltarak dolaylı Co2 salınımı en düşük düzeyde tutacak aksiyonları da hayata geçiriyor. Sürekli yapılan teknik çalışmalar sonucunda sağlanan tasarruflarla 2020 yılında emisyonu yaklaşık 3 bin 500 tona kadar düşüren alışveriş merkezi, yenilenebilir enerji kullanımı kapsamında aldığı I-REC sertifikası ile enerji tasarrufu ve verimliliğine verdiği önemin de altını çizdiği belirtildi.

I-REC Sertifikası, yeşil enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor

Sertifikayla yeşil enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına, tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkı sağlanıyor. Üretimlerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak da dahil olmak üzere belirli kriterleri yerine getirebilen tesisler, oluşturulan veri tabanına kaydolarak yenilenebilir enerji sertifikalarını almaya hak kazanıyor. I-REC sertifikaları, CDP (Karbon Saydamlık projesi), GHG Protokolü veya diğer sera gazı standartlarında yer alan 'Kapsam II' emisyonlarını azaltma amaçlı olarak da kullanılabiliyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi