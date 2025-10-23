AKLease Filo, 5 Yılda 10 Bin Araç Hedefliyor

AKLease'in mobilite alanındaki iş modeli AKLease Filo, 5 yıl içerisinde filosunu 10 bin araca çıkarmayı hedefliyor.

AKLease Genel Müdürü Eser Okyay'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında, şirketin gelecek hedefleri paylaşıldı.

Leasing sektöründeki 35 yılı aşkın deneyimini operasyonel kiralama alanına taşıyan AKLease, bu uzmanlığı AKLease Filo çatısı altında yeni bir iş modeline dönüştürdü.

Akbank'ın güçlü finansal yapısından aldığı destekle büyüyen şirket, kısa sürede 2 bin 500 araçlık filoya ulaşarak, sektörde güvenilir bir iş ortağı konumuna geldi.

AKLease Filo'nun gelecek dönem hedefleri arasında ise 5 yıl içerisinde filosunu 10 bin adedin üzerine taşıyarak, sektörün en önemli oyuncularından biri haline gelmek yer alıyor.

Şirket, uzun dönem kiralama çözümlerinin yanı sıra gelecek süreçte kısa dönem kiralama ve dijital mobilite modelleri üzerinde de hizmet sunmayı planlıyor. AKLease Filo, operasyonel mükemmellik, şeffaflık ve teknoloji entegrasyonu temelinde geliştirdiği çözümlerle müşterilerine uçtan uca bir deneyim sunuyor.

Türkiye genelinde 81 ilde hizmet veren AKLease Filo, kurumsal firmaların yanı sıra KOBİ'ler için de esnek çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Müşteri memnuniyetini merkeze alan şirket, 7/24 destek hattı ve yaygın hizmet ağıyla da sektörde fark oluşturuyor.

AKLease Filo, operasyonel süreçlerini tamamen dijitalleştirerek müşteri deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor. Gelecek döneme ilişkin öncelikli dijitalleşme hedefleri arasında yer alan mobil uyumlu filo yönetim platformu sayesinde müşterilerin araçları, bakım süreçleri ve raporlamalarını dijital olarak takip etmesi planlanıyor.

Yapay zeka, IoT ve büyük veri entegrasyonlarıyla filo yönetiminde verimlilik ve risk analizini geliştirmek de AKLease Filo'nun yakın dönem hedefleri arasında yer alıyor.

Bu sayede bakım, onarım ve operasyonel hizmetlerin tümü güvenilir iş ortaklarıyla yürütülecek. Bu yapı ile AKLease Filo, müşterilerine sorunsuz, öngörülebilir ve yüksek hizmet kalitesi sunmuş olacak.

"Mobilitenin geleceğinde güçlü bir aktör olmayı planlıyoruz"

AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, toplantıda yaptığı konuşmada, AKLease olarak, 35 yılı aşkın süredir ülkenin yatırım gücüne katkı sağlayan, güvenilir ve yenilikçi bir finansal çözüm ortağı olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Bugüne kadar üretimden enerjiye, ulaşımdan sağlığa kadar birçok sektörde işletmelerin büyüme yolculuklarına eşlik ettiklerini aktaran Okyay, şunları kaydetti:

" Bu süreçte edindiğimiz tecrübe bize şunu gösterdi, müşteriler iş süreçlerini hızlandırarak hayatı kolaylaştıran bütünsel çözümler bekliyor. İşte biz de bu anlayışla sektördeki bilgi birikimimizi operasyonel kiralama alanına taşıyarak AKLease Filo'yu hayata geçirdik. AKLease Filo, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillenen bu vizyonumuzun en somut adımlarından biri oldu. Mobilite ekosistemiyle bağlantılı dijital iş modelleri için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Böylece geleneksel filo kiralamanın ötesine geçerek mobilitenin geleceğinde güçlü bir aktör olmayı planlıyoruz."

AKLease Filo Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Avdan da şirketin kısa sürede güvenilir bir iş ortağı haline geldiğini dile getirdi.

AKLease Filo'nun DNA'sında müşteri memnuniyeti, şeffaflık ve dijital kolaylık anlayışının yer aldığını vurgulayan Avdan, "Bu değerler doğrultusunda, kısa sürede hem kurumsal hem de KOBİ segmentinde güvenilir bir iş ortağı olarak konumlandık." dedi.

Avdan, finansal güçlerinin arkalarında olmasının ise kendilerine hem sürdürülebilir büyüme hem de müşterilere güven verme anlamında önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

Bu sayede, uygun maliyetli ve uzun vadeli çözümleri hayata geçirirken, teknolojik yatırımları da ölçeklenebilir bir yapıda sürdürebildiklerini kaydeden Avdan, şöyle devam etti:

"Bizi sektörde farklılaştıran en önemli unsurlar ise müşteri odaklı hizmet anlayışımız, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve sürdürülebilirlik temelli iş modelimiz oldu diyebiliriz. Çünkü biz, sadece bir araç kiralama şirketi değiliz, mobilite dünyasında müşterilerimizin güvenilir iş ortağıyız."